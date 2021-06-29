«Нам нужна не красота игры, а результат». За счет чего Россия способна выиграть олимпийскую квалификацию

Наставник «Химок» Андрей Мальцев — о старте мини-турнира в Сплите.

Сборная России по баскетболу приехала на главный турнир пятилетия — олимпийскую квалификацию — в ослабленным составе. По разным причинам сразу восемь ключевых игроков не смогли помочь национальной сборной этим летом, включая трех баскетболистов стартовой пятерки на последнем успешном турнире — Евробаскете-2017 (Дмитрий Хвостов, Алексей Швед и Никита Курбанов).

Зато в строю Тимофей Мозгов, который не играл почти три года из-за травмы колена, по-прежнему в деле Андрей Воронцевич, Семен Антонов и Евгений Бабурин. Также до Хорватии добрались прогрессирующие Иван Ухов, Артем Комолов и Антон Астапкович.

В заявку попал и 19-летний Антон Карданахишвили. При удачном стечении обстоятельств воспитанник ЦСКА может на долгие годы закрыть самую проблемную позицию российского баскетбола последних 20 лет. На тренерском мостике по-прежнему Сергей Базаревич, который умеет выжимать максимум из того ростера, который у него есть.

Так что россияне способны на чудо. Напомним, что формат квалификации предполагает, что для начала сборной России надо занять первое или второе место в группе А с Мексикой и Германией. Далее будут полуфинал с параллельной группой (Хорватия, Бразилия, Тунис) и финал, где определится единственный обладатель путевки на Игры.

Перспективы и игровую модель сборной России «СЭ» обсудил с главным тренером «Химок» Андреем Мальцевым.

Андрей Мальцев — главный тренер «Химок»!



Российский специалист был назначен и.о. главного тренера клуба 15 января. Сегодня решением руководства клуба Мальцев был утвержден главным тренером команды.



С 15 января «Химки» одержали 6 побед в 10 матчах Лиги и вышли в плей-офф 2021. pic.twitter.com/YzMdnNIbG6 — VTB League (@VTBUL) April 13, 2021

— Много ключевых игроков отказались бороться за олимпийскую лицензию. Вам не кажется, что хотя бы половину из них можно было уговорить приехать?

— Тут я поддерживаю мнение Андрея Кириленко, который сам был игроком и хорошо понимает жизненные обстоятельства баскетболистов. И с ним случалось, что не мог приехать в сборную. В национальной команде должны играть те, кто этого достоин, и те, кто этого хочет. Плюс не забывайте, что у некоторых игроков (Курбанова и Валиева. — Прим. «СЭ») выявлен коронавирус, а у Димы Кулагина сложности с прохождением УМО.

Также игрок может не подходить под стиль главного тренера. Поэтому, считаю, несправедливо говорить про массовый отток из сборной. Но здесь, возможно, стоит поднять другую тему: не надо было ли раньше подтягивать молодых ребят к первой команде? Ведь уже на Евробаскете-2017 почти всем нашим лидерам было около 30.

Слышал, что многих удивляет отсутствие в составе Хоменко, молодых ребят из «Локомотива-Кубани»... Но это выбор главного тренера, и обсуждать его неэтично. Базаревич взял тех, в кого поверил и кого можно было подготовить за столь короткий период. Теперь нам нужна не красота игры, а результат. Поверьте, если мы сможем выиграть квалификацию, то никто не вспомнит, как мы действовали в защите или нападении.

Должен быть и план Б

— Что показали товарищеские матчи сборной? В квалификации ставка будет делаться на дальние броски?

— Соперники известны давно. Наверняка тренерский штаб подготовил под каждого оппонента свои наработки. В апреле на паркет вернулся Тимофей Мозгов, которого многие уже списали со счетов. Но мы верили в него и продолжаем верить. Его возвращение изменило концепцию сборной. Тимофей — доминирующий большой, плюс появляется вариативность в защите. А позиция центрового у нас проблемная. Боломбой не приехал из-за травмы, поэтому, если бы не было Мозгова, ситуация была бы патовая.

А вот отличных снайперов, которых у нас достаточно, надо обязательно использовать. Если у нас здорово полетят трехочковые, то это будет большим подспорьем. Но должен быть и план Б. Если будет плохой процент реализации дальних бросков, то надо пробовать другие варианты... Играть пик-н-роллы, изоляции, скидки... Плюс необходимо задействовать больших: Мозгова, Воронцевича и Антонова. За счет своего опыта они могут закрыть «краску». Понятно, что с Литвой, имеющей в составе Сабониса и Валанчюнаса, нам пришлось очень сложно. Но у Германии и Мексики нет таких классных больших.

— У нас в составе нет ни одного номинального легкого форварда. Играть на этой позиции придется Астапковичу. Скорее всего, по 30 минут. Способен ли он на это?

— Когда Антон играл у меня, готовил его именно на позицию третьего номера. Он не позволяет продавить себя внутри и способен защищаться против вторых номеров. Да, сейчас ему хватает сил играть и тяжелого форварда. Это происходит, когда используют легкую пятерку. При обычном сочетании он чистый третий номер, с хорошим броском, мощным прыжком, хорошей защитой при разменах.

Очевидно, что сейчас на позиции легкого форварда есть дефицит. Для полной ротации не хватает Курбанова и Карасева. Поэтому Астапковичу придется играть много. Возможно, и по 30 минут. С его здоровьем он способен проводить такие длительные отрезки без потери качества. К тому же он успел отдохнуть и набраться сил. Его клубный сезон закончился в середине мая.

У сборной нет одного лидера

— В состав попал еще один ваш воспитанник — Антон Карданахашвили.

— Для меня ничего удивительного нет. Знаю его с десяти лет, долго вел его и убедил селекционный отдел ЦСКА, что наш приоритет по этому возрасту — подписать Антона. Сейчас товарищеские игры показали, что психологически он готов к сборной. У него есть безбашенность, в хорошем смысле этого слова. Карданахишвили не обращает внимания на то, кто ему противостоит — ребята из суперлиги или звезды НБА. Ему выпал шанс, и он оказался к нему готов. В этом составе он способен получать игровое время. Надеюсь, парень перейдет из подающего надежды в статус зрелого баскетболиста.

— От кого из наших игроков ждете прорыва на Евробаскете?

— Сужу только по товарищеским играм. У сборной нет одного лидера. Каким мог бы быть Швед. Но тогда и рисунок игры был бы совершенно другой. Для нас сейчас важно, чтобы основные шесть-семь игроков ротации набирали по 10 очков. А если кто-то из них отметится 20 баллами, как Мозгов в матче с Польшей, то вообще будет супер. Помимо Тимофея на это способны и Воронцевич, и Бабурин, и Камолов. Если еще кто-то добавит со скамейки, то мы наберем 90 очков. Для игры на результат — это вполне достаточно.

— Расскажите, как обстоят ваши дела с «Химками»?

— История заканчивается, с 30 июня я становлюсь свободным агентом. Открыт для предложений. В ближайших планах организовать тренировочный лагерь во второй половине июля для молодых баскетболистов. Хочется помочь ребятам хорошо подготовиться к сезону и поработать над их индивидуальными навыками.

Матчи группы А в квалификации Олимпиады-2020 в Сплите

29 июня, 17.30 Германия — Мексика

30 июня, 17.30 Мексика — Россия

1 июля, 17.30 Россия — Германия

Полуфиналы и финал 3-4 июля