Американцы хотят провести Олимпиаду вместо Японии. Это очень серьезно

Токио потратил 15 миллиардов на подготовку к Играм, но из-за ковида может уступить право на проведение Олимпиады другой стране. Или нескольким странам

Несмотря на пандемию, похоже, Олимпиада этим летом все-таки состоится. Если не в Японии, то где-то еще. По крайней мере Томас Бах говорит, что у Международного олимпийского комитета (МОК) есть разные сценарии. Один из них, видимо, связан с США. Соединенные Штаты по четыре раза принимали у себя летние и зимние Олимпиады. В 2028 году Лос-Анджелес уже в третий раз должен стать олимпийской столицей летних Игр. То есть опыт у представителей США в плане организации и проведения главного старта четырехлетия огромный.

Доступность вакцины, образцовый «пузырь» в Орландо

Поэтому письмо начальника финансового управления штата Флорида Джимми Патрониса в адрес Томаса Баха о готовности подменить Японию в это непростое время не выглядит бредом.

«Я прошу вас рассмотреть возможность переноса Олимпийских игр 2021 года из Токио в штат Флорида, — говорится в письме чиновника. — У нас развитая гостиничная инфраструктура и транспортная сеть, а также наличие всех необходимых спортивных объектов, чтобы на высоте провести все соревнования олимпийской программы».

По словам Патрониса достраивать ничего не придется. Также он подчеркнул, что во Флориде нет серьезных проблем с коронавирусом, а до лета все жители штата должны привиться от COVID-19.

«У нас нет бюрократии, как в других штатах, поэтому все желающие, а особенно люди, находящиеся в группе риска, незамедлительно прививаются проверенной вакциной. К июню все жители Флориды будут привиты».

С начала пандемии во Флориде коронавирусом заразилось 1,66 миллиона человек (больше только в Калифорнии и Техасе). Правда, сейчас действительно количество заболевших пошло на спад. В среднем около 9 тысяч человек в день. В декабре было около 14 тысяч. Безусловно, это немало, но и не стоит забывать, что именно во Флориде доигрывала сезон-2019/20 НБА. С конца июля до середины октября в Орландо прошел образцово-показательный «пузырь». Ни одного заболевшего игрока и тренера за 2,5 месяца.

Как только команды НБА в новом сезоне вновь стали играть по привычному графику — дома и на выезде, сразу начались серьезные проблемы.

Понятно, что современные Игры сложно организовать за полгода. Даже в США. Патронис наверняка лукавит, когда говорит, что есть абсолютно все необходимые объекты, — слишком уж много дисциплин в современной летней Олимпиаде.

Япония уже теряла право провести Олимпийские игры

С другой стороны, МОК наверняка захочет сделать все возможное, чтобы все-таки провести Игры этим летом. Возможно, в каком-то необычном формате. Например, ряд мероприятий пройдет в другой стране. Такое уже было в истории Игр.

Перед подготовкой к Олимпиаде-1956 в Мельбурне правительство Австралии не пожелало отменить закон, ограничивающий ввоз животных в страну. Город рисковал потерять право на проведение Игр, но МОК перенес состязания по конному спорту в Швецию, и медали были разыграны в Стокгольме до открытия Игр. Не исключено, что эта схема вновь будет применена спустя 65 лет. Причем географию можно расширить. Например, соревнования по конному спорту провести в Швеции или Германии, хоккей на траве — в Голландии, велоспорт/велотрек — в Великобритании... А остальные дисциплины — в США.

По крайней мере МОК пойдет на все, чтобы Игры состоялись в том или ином виде. Иначе это приведет к очень серьезным финансовым потерям. Безусловно, здоровье спортсменов на первом месте, но в организации Баха не забывают и про финансовую составляющую.

При этом нельзя исключать, что столица Японии все же примет Игры-2020. В японском правительстве опровергли информацию The Times об отказе от Олимпиады, назвав ее несоответствующей действительности. Развязка должна наступить очень скоро.

Опять же если копнуть историю, то Игры в Токио уже отменялись. Олимпиада-1940, запланированная к проведению в Токио, в 1938 году была перенесена в Хельсинки из-за Японо-китайской войны. А затем в мае 1940 года была окончательно отменена в связи с началом Второй мировой и Советско-финской войны.