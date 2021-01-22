Спортсменов пугают отменой Олимпиад в Токио и Пекине. Чему верить?

Организаторы и Международный олимпийский комитет пока опровергают эту информацию, но история с переносом ОИ-2020 тоже начиналась с отрицаний.

Один из главный вопросов в мире спорта прямо сейчас — состоится ли летняя Олимпиада в Токио. Турнир должен был пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Теперь под вопросом и новые даты. В истории олимпийского движения было не так много отмен таких крупных стартов — и все случаи были из-за начала мировых войн. Ситуация в нашем веке вроде бы менее опасная. Но почему-то чуть ли не каждый день приходят новости о том, что Олимпиада-2021 под угрозой. Правда, затем это сразу же опровергается, но определенные сомнения теперь у очень многих.

Возможность сделать олимпийский «пузырь»

Многие спортивные федерации пытаются спастись от коронавирусных угроз, создавая так называемый «пузырь». У зрителей нет возможности смотреть соревнования офлайн, спортсменам и тренерам нужно по минимуму контактировать с другими сборными, проходить тесты на коронавирус и отсиживать карантины. География проведения соревнований тоже страдает — например, биатлонные этапы Кубка мира проводятся по несколько подряд в одном месте. Зато есть возможность сохранить турниры для спортсменов и дать атлетам возможность делать свою работу и развиваться в профессиональном плане. Положительный опыт таких «пузырей» есть.

Здесь возникает только один логичный вопрос — а можно ли повторить такое для тысяч спортсменов из всех видов спорта, которые приедут на Олимпиаду? Получится ли обеспечить сохранение безопасности и минимизировать угрозу распространения вируса как для атлетов, так и для населения? И что делать с дополнительными тратами и убытками, которые непременно будут у страны-хозяйки?

Многое сейчас зависит от того, сумеют ли договориться Международный олимпийский комитет и руководители государства. Новости каждый день поступают противоречивые. Газета The Times сегодня сообщила, что правительство Японии пришло к выводу, что Олимпиаду придется отменить из-за коронавируса. Вместо этого японские чиновники якобы намерены побороться за право провести игры в 2032 году — пока что место проведения этого турнира не определено. Правда, уже через несколько минут в Японии опровергли данное заявление, а на сайте Международного паралимпийского комитета появилось следующее заявление:

— Международный паралимпийский комитет, Международный олимпийский комитет и организационный комитет Игр-2020, а также все партнеры сфокусированы на проведении безопасной Олимпиады этим летом.

Негативный опыт Australian Open

При этом нужно обратить пристальное внимание на ситуацию с теннисным турниром Большого шлема Australian Open, который стартует в феврале. Более 1200 игроков и членов их команд, включая тренеров, прилетели несколькими чартерными рейсами в Мельбурн. Спортсмены были предупреждены о строгих правилах карантина — выходить из комнаты только на пять часов в день, постоянно сдавать тесты. При положительном результате заразившегося человека отселяют в отдельный отель, где он будет изолирован от всех остальных.

По факту получилось следующее. На нескольких рейсах некоторые пассажиры сдали положительный тест на коронавирус, в результате всех посадили на жесткий карантин на две недели — из комнаты в отеле нельзя выходить ни при каких обстоятельствах. Как в таких условиях тренироваться спортсменам и не потерять физическую форму? К тому же условия совсем не равные: кто-то может все-таки проводить тренировки каждый день, а кто-то — только сидеть в своем номере. Сложно назвать это настоящим честным спортом.

На Олимпийских играх масштаб будет еще больше. Значит, больше будет риска и несостыковок. И здесь уже стоит полагаться только на организаторов и ждать от них какого-то чуда. Или надеяться на то, что через восемь месяцев ситуация решится сама собой: все-таки каждый день огромное количество человек заболевает и без каких-либо турниров. Зато сейчас изобретено несколько вакцин против коронавируса, а через некоторое время они должны как раз пройти необходимые испытания.

Для спортсменов потеря Олимпиады — большая трагедия. Большинству только раз в жизни выпадает шанс поучаствовать в таком турнире — и здесь речь не только об атлетах, но и о тренерах, журналистах, волонтерах и другом персонале. Если Олимпиаду в Токио отменят, то следующая пройдет только в 2024-м. Целое поколение спортсменов просто не получит возможности реализовать себя до конца, включая нынешних лидеров. А еще это ставит под угрозу отмены зимние Олимпийские игры в Пекине. Если и этого турнира не будет, трагедия будет еще больше.