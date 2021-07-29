Дефицитное золото для России: итоги 29 июля на Олимпиаде в Токио

Семь главных событий четверга на Играх в публикациях «СЭ»

Четверг в Токио-2020 получился для сборной ОКР спорным. Все мы радуемся героической победе наших рапиристок, и вроде бы других медалей немало.

Но, с другой стороны, у россиян в последние двое суток явный дефицит золота. В командном зачете по ходу дня нас временно обходили австралийцы, и это плохо.

Также испортил настроение вылет из теннисного турнира одного из самых звездных олимпийцев команды ОКР Даниила Медведева.

В общем, сборной России желательно прибавлять, особенно в плане первых мест. А пока «СЭ» выбрал семь главных событий минувшего дня.

Медальный зачет. Фото «СЭ»

Полный вариант медальной таблицы — здесь.

1. Еще одно золото в фехтовании

Первое место наших девушек в командном турнире рапиристок получилось очень эмоциональным с учетом травмы Марты Мартьяновой и героического преодоления этой молодой спортсменки.

Рассказываем, кто такая Марта Мартьянова, и о ее пути на Игры в Токио.

Комментарий главного тренера Ильгара Мамедова.

2. Первая победа в гандболе

Российские гандболистки наконец взялись за ум и одержали первую победу в Токио — над командой Венгрии. Турнирное положение наших девушек все еще сложное, но прогресс налицо.

Свой вклад в победу внес легендарный тренер Евгений Трефилов, яростно переживавший на трибуне.

Колумнист «СЭ» Илья Казаков объясняет, как нашей сборной удалось выйти из кризиса.

3. Сенсационное серебро в гребле

Первой медалью дня для россиян стало чудесное второе место Василисы Степановой и Елены Орябинской в распашной двойке в академической гребле. Еще в мае даже собственная федерация не называла этот дуэт в числе претендентов на медали.

Сенсацию для «СЭ» прокомментировал главный тренер сборной России Дмитрий Ковалев.

4. Выдающийся матч в волейболе

Женская сборная России в пятом сете вырвала у китаянок победу в «матче жизни». Наши девушки остаются в битве за плей-офф.

А вот главная надежда сборной ОКР в пляжном волейболе Вячеслав Красильников и Константин Семенов на этот раз не порадовали, уступив в очень важном поединке.

5. Бронза в спортивной гимнастике

Лидер сборной России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова довольствовалась бронзой в личном многоборье. И это при том, что с соревнований снялась звездная Симона Байлз.

После завершения турнира Мельникова заявила, что считает бронзу очень хорошим результатом.

Свое мнение о дальнейших перспективах наших девушек в Токио высказала легенда отечественной гимнастики Светлана Хоркина.

6. Вылет Медведева и гарантированная медаль в теннисном миксте

Лучший теннисист России Даниил Медведев не справился с токийской жарой, собственной формой и назойливыми журналистами, зачехлив ракетку на стадии четвертьфинала.

После неудачи Даниил самокритично признал ошибки и пообещал исправиться в будущем.

Между тем российские теннисисты гарантировали себе медаль в миксте. А в одиночном разряде борьбу за золото на уровне полуфинала продолжает Карен Хачанов.

7. Медали в плавании и дзюдо

Российский пловец Климент Колесников проиграл битву за золото на дистанции 100 метров кролем и стал лишь третьим.

Очевидно, что Колесников — будущее нашего плавания, но пока соперники для него слишком сильны.

Бронзовое выступление наших дзюдоистов в Токио сегодня продолжил Нияз Ильясов.

Все медали дня

Фехтование. Женщины. Рапира. Командное первенство

1. Россия (Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина)

2. Франция

3. Италия

Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье

1. Суниса Ли (США)

2. Ребека Андради (Бразилия)

3. Ангелина Мельникова (Россия)

Академическая гребля. Женщины. Двойка распашная без рулевого

1. Грейс Прендергаст/Керри Гаулер (Новая Зеландия)

2. Василиса Степанова/Елена Орябинская (Россия)

3. Кейли Филмер/Хиллари Дженссенс (Канада)

Академическая гребля. Мужчины. Двойка распашная без рулевого

1. Мартин Синкович/Валент Синкович (Хорватия)

2. Мариус Козмюк/Чиприан Тудосэ (Румыния)

3. Фредерик Выставел/Йоахим Суттон (Дания)

Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная, легкий вес

1. Финтан Маккарти/Пол О'Донован (Ирландия)

2. Джонатан Роммельман/Джейсон Осборн (Германия)

3. Стефано Оппо/Пьетро Рута (Италия)

Академическая гребля. Женщины. Двойка парная, легкий вес

1. Валентина Родини/Федерика Чезарини (Италия)

2. Лора Тарантола/Клер Бове (Франция)

3. Марике Кейсер/Илсе Паулис (Нидерланды)

Дзюдо. Мужчины. Весовая категория до 100 кг

1. Аарон Вулф (Япония)

2. Чхо Кухам (Корея)

3. Нияз Ильясов (Россия)

3. Жоржи Фонсека (Португалия)

Дзюдо. Женщины. Весовая категория до 78 кг

1. Сери Хамада (Япония)

2. Мадлен Малонга (Франция)

3. Анна-Мария Вагнер (Германия)

3. Майра Агиар (Бразилия)

Плавание. Мужчины. 100 м, в/с

1. Кэлеб Дресл (США)

2. Кайл Чалмерс (Австралия)

3. Климент Колесников (Россия)

Плавание. Мужчины. 800 м, в/с

1. Роберт Финк (США)

2. Грегорио Пальтриньери (Италия)

3. Михаил Романчук (Украина)

Плавание. Мужчины. 200 м, брасс

1. Айзек Стаблти-Кук (Австралия)

2. Арно Камминга (Нидерланды)

3. Матти Маттссон (Финляндия)

Плавание. Женщины. 200 м, баттерфляй

1. Чжан Юфэй (Китай)

2. Риган Смит (США)

3. Хейли Фликингер (США)

Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м, в/с

1. Китай

2. США

3. Австралия

Стендовая стрельба. Женщины. Трап

1. Зузана Регак-Штефечекова (Словакия)

2. Кейли Браунинг (США)

3. Алессандра Перилли (Сан-Марино)

Стендовая стрельба. Мужчины. Трап

1. Иржи Липтак (Чехия)

2. Давид Костелецки (Чехия)

3. Мэттью Ковард-Холли (Великобритания)

Гребной слалом. Женщины. Каноэ

1. Джессика Фокс (Австралия)

2. Маллори Франклин (Великобритания)

3. Андреа Херцог (Германия)

Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд

1. Чэнь Мэн (Китай)

2. Сунь Инша (Китай)

3. Мима Ито (Япония)