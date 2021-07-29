У Весниной все еще остается шанс стать двукратной олимпийской чемпионкой.

Олимпийские игры. Теннис

Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Карен Хачанов (Россия) — Уго Умбер (Франция) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 7:6 (7:5)

Женщины. Пары. 1/2 финала

Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия) — Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — 6:3, 3:6, 10:6

Микст. 1/4 финала

Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Ига Свентек/Лукаш Кубот (Польша) — 6:4, 6:4

Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия) — Ена Сибахара/Бен Макларен (Япония) — 7:5, 6:7, 10:8

Несмотря на неудачи Даниила Медведева и женской пары Веснина/Кудерметова, у команды ОКР точно будет медаль в теннисе. То есть их может быть несколько, но одна — точно. Это случится в миксте. В полуфинал этого турнира вышли сразу два российских дуэта — Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. Жребий разбросал их по разным парам, но минимум бронза нам в этой дисциплине гарантирована. То есть благодаря миксту у Елены Весниной еще сохраняется шанс стать двукратной олимпийской чемпионкой. Также она претендует на бронзу в женской паре — Елену и Веронику ждет поединок за третье место. Ну и Карен Хачанов сыграет выступит в полуфинале — он последний наш претендент на титул в одиночном разряде.

Хачанов в полуфинале, Медведев — болельщик

Матч Хачанова с французом Уго Умбером продолжался более двух с половиной часов. «Большой плюс, что матчи перенесли на более позднее время. Это хорошо для всех. Я сегодня чувствовал себя отлично. Намного приятней было сегодня играть по сравнению с другими днями. В три часа еще было немного жарко, но сегодня было облачно и солнце было не такое палящее. Перенос матчей на более позднее время лучше для всех», — сказал россиянин после победы.

Выиграв первый сет на тай-брейке, Карен уступил во втором, однако в третьем смог найти силы, чтобы сделать брейк. После этого Хачанов своего соперника уже не отпустил. В полуфинале Хачанов ждал соперника из пары Пабло Карреньо Буста — Даниил Медведев и, разумеется, пообещал болеть за соотечественника: «Конечно, буду следить за матчем Медведева. Это мои потенциальные соперники. Понятно, что я знаю Даню, знаю, как он играет. Сейчас буду болеть за Даню. Надеюсь, что мы сможем завтра сыграть друг против друга».

Однако надеждам Карена не суждено было сбыться. Испанец Карреньо Буста обыграл Медведева в двух сетах, показав такой феноменальный теннис, что вынудил удивленного его игрой россиянина выругаться прямо на корте. Даниил остался в Токио без медали, отметив, что ему втройне стыдно за поражение, поскольку на турнире он представляет свою страну (ее название Медведев благоразумно не произнес), а не выступает только за себя. При этом лидер российского тенниса отметил хорошие шансы Хачанова на выход в финал:

— У Карена Хачанова хорошие шансы против Пабло, потому что не думаю, что тот будет играть так же, как сегодня. Шансы на медаль есть. На золотую с Новаком тяжело претендовать, но и его тоже можно обыгрывать.

Россия проиграла в парах, но поборется в миксте

Дневную программу в женских парах открывал дуэт Елены Весниной и Вероники Кудерметовой, встречавшийся с первыми «сеяными» турнира чешками Барборой Крейчиковой и Екатериной Синяковой. Соперницы выиграли по сету, а в супер-тай-брейке сильнее были чешки. После игры Веснина пожаловалась на регламент турнира, выразив недовольство отсутствием полноценного третьего сета в парных соревнованиях:

— Пять лет не было Олимпиад. Раньше всегда был полный сет на турнирах «Большого шлема», на Олимпиадах, а сейчас сделали тай-брейк. В какой-то мере это лотерея, но наши соперницы сегодня сыграли очень удачно этот тай-брейк. Надо отдать им должное, играли очень чисто, агрессивно, подавали невероятно точно. Хотелось перевернуть ход матча, мы боролись до конца, но немножко не сложилось, потому что это тай-брейк. Очень быстро утекает счет, ты не можешь ухватиться за этот счет, потому что одно очко — и уже разрыв в три розыгрыша. Одно очко выигрываешь, одно проигрываешь, уже четыре. Конечно, это обидно.

И если в парах россиян больше не осталось, в одиночных разрядах сыграет лишь Хачанов, то в микстах ситуация получше. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в четвертьфинале обыграли Эну Сибахару и Бена Маклахлина, представляющих Японию. Причем для этого россиянам тоже потребовался супер-тай-брейк. В матче за выход в финал Павлюченкова и Рублев сыграют с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом.

«У меня ощущение, что мы лузеры какие-то, раз в миксте играем. В одиночке не смогли ничего показать, и вот в миксте теперь», — пошутил после победы в четвертьфинале Рублев. Павлюченкова также в шутку одернула партнера, отметив, что медаль и в одиночке, и в миксте — это все равно олимпийская награда:

— Не осознаем пока, что будем бороться за медаль. Для меня каждый матч тяжелый, все матчи хочу выиграть, поэтому для меня, честно сказать, одинаково. Медаль — это медаль, неважно где. Ничего мы не лузеры. Мы вообще кайфуем.

Веснина и Карацев за право выйти в финал сыграют с сербским дуэтом Стоянович/Джокович.