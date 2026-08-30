Хоккеиста минского «Динамо» Мелоша увезли на носилках, финал Кубка мэра Москвы завершился массовой дракой
Хоккеисты московского и минского «Динамо» устроили массовую драку в концовке финального матча Кубка мэра Москвы.
За 10 секунд до окончания встречи при счете 4:1 в пользу москвичей произошла драка, после которой на скамейку штрафников отправились по три игрока каждой команды.
За две с половиной минуты до финальной сирены в ходе драки с нападающим московского «Динамо» Андреем Никоновым защитник минчан Николас Мелош неудачно упал на лед. Хоккеист не смог самостоятельно подняться, и его унесли с площадки на носилках.
Защитника минского «Динамо» Николаса Мелоша унесли на носилках.
Фото Скриншот трансляции Okko.
Московское «Динамо» победило со счетом 4:1 и в рекордный восьмой раз завоевало Кубок мэра Москвы. Бело-голубые выиграли турнир впервые с 2021 года. ЦСКА побеждал семь раз, «Спартак» — трижды, «Витязь» — один раз.
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|В
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
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|Северсталь
|0
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|0
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|СКА
|0
|0
|0
|0
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|Сочи
|0
|0
|0
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|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|Шанхай Дрэгонс
|0
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|0
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Результаты / календарь
5.09
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|Локомотив – Трактор
|- : -
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|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|17:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|17:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
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|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
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