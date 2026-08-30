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Защитника минского Динамо Николаса Мелоша унесли на носилках в матче с московским Динамо в Кубке мэра Москвы

Хоккеиста минского «Динамо» Мелоша увезли на носилках, финал Кубка мэра Москвы завершился массовой дракой

Руслан Минаев
Николас Мелош.
Фото Global Look Press
Защитника минского «Динамо» Николаса Мелоша унесли на носилках.
Фото Скриншот трансляции Okko.
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Хоккеисты московского и минского «Динамо» устроили массовую драку в концовке финального матча Кубка мэра Москвы.

За 10 секунд до окончания встречи при счете 4:1 в пользу москвичей произошла драка, после которой на скамейку штрафников отправились по три игрока каждой команды.

За две с половиной минуты до финальной сирены в ходе драки с нападающим московского «Динамо» Андреем Никоновым защитник минчан Николас Мелош неудачно упал на лед. Хоккеист не смог самостоятельно подняться, и его унесли с площадки на носилках.

Защитника минского «Динамо» Николаса Мелоша унесли на носилках.
Фото Скриншот трансляции Okko.

Московское «Динамо» победило со счетом 4:1 и в рекордный восьмой раз завоевало Кубок мэра Москвы. Бело-голубые выиграли турнир впервые с 2021 года. ЦСКА побеждал семь раз, «Спартак» — трижды, «Витязь» — один раз.

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Николас Мелош
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