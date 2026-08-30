Хоккеиста минского «Динамо» Мелоша увезли на носилках, финал Кубка мэра Москвы завершился массовой дракой

Хоккеисты московского и минского «Динамо» устроили массовую драку в концовке финального матча Кубка мэра Москвы.

За 10 секунд до окончания встречи при счете 4:1 в пользу москвичей произошла драка, после которой на скамейку штрафников отправились по три игрока каждой команды.

За две с половиной минуты до финальной сирены в ходе драки с нападающим московского «Динамо» Андреем Никоновым защитник минчан Николас Мелош неудачно упал на лед. Хоккеист не смог самостоятельно подняться, и его унесли с площадки на носилках.

Защитника минского «Динамо» Николаса Мелоша унесли на носилках. Фото Скриншот трансляции Okko.

Московское «Динамо» победило со счетом 4:1 и в рекордный восьмой раз завоевало Кубок мэра Москвы. Бело-голубые выиграли турнир впервые с 2021 года. ЦСКА побеждал семь раз, «Спартак» — трижды, «Витязь» — один раз.