Ильдар Мамедов объяснил, почему рапиристка, которая принесла России командное золото, была на Олимпиаде только запасной

Когда Мартьянова получила травму ноги в первом же своем финальном поединке, главный тренер Ильдар Мамедов долго ей что-то говорил. Марта кивала, а потом вышла и выиграла два боя подряд. Хотя между ними сидела и почти плакала от боли.

— Счет вроде бы крупный с Францией, но все равно было напряженно, — заявил Мамедов. — Француженки упорные, они до самого 45-го укола не сдавались. В принципе если кто-то впадает в ступор, то там любое отставание отыгрывается.

Коробейникова хотела закончить после Олимпиады

— О чем вы говорили с Мартой сразу после того, как она получила травму?

— Она понимала, что замены нет и нужно фехтовать. Правила олимпийского турнира таковы, что менять участника можно только однажды. И мы этим правом уже воспользовались в полуфинале, когда выпустили Марту. Хоть на одной ноге, но нужно стоять. Потому что если участник не может выйти на дорожку, то команда снимается. Но Марта не просто выступила, но и внесла свой вклад в командную победу! Также хочу отметить Ларису Коробейникову. Она думала закончить после этой Олимпиады, но тут кто знает, вдруг останется до Парижа? Я ни за кого говорить не могу. Ну и Инна Дериглазова, которая стала двукратной олимпийской чемпионкой.

— Ну Инна-то заканчивать карьеру не собирается?

— Нет, конечно. Она пашет больше всех, она реальный пример для других девчонок. Если нет Инны — нет команды.

— Что за травма у Марты, уже понятно?

— Наш физиотерапевт Саша Буров сделал все возможное и невозможное, чтобы за пять минут ее восстановить. Наложил тейпы, заморозил... У него реально руки золотые. Но думаю, это стало возможным из-за адреналина. А на следующий день вообще ходить не сможет, будет пластом лежать.

Никто не тащил Марту на Олимпиаду, она сама себя вытащила

— Не было опасений, что 22-летняя девушка в олимпийском финале, еще и с травмой, дрогнет и все завалит?

— Тут надо понимать, как Марта попала на эти Игры. Изначально мы думали о чемпионке мира и Европы Насте Ивановой. Но из-за пандемии соревнований было мало, и по рейтингу получилась, что Марта закончила сезон пятой, а Иванова — восьмой. Брать кого-то решением тренерского совета я посчитал неправильным. Настя — хорошая девочка, подружка Инны Дериглазовой. Тренируется у Яны Рузавиной, которая, в свою очередь, ученица тренера Дериглазовой Ильдара Мавлютова. Против такой связки у Марты не было шансов. Поэтому я впервые в российской истории сделал так, как мы делали в СССР. Дал им прикидку, и пусть сами выясняют, кто сильнее.

— Это как?

— 7 июня был один бой до 15 уколов, 8-го — второй. Если счет 1:1, то назначается третья встреча. В итоге первый бой выиграла Марта, второй с преимуществом в один укол — Настя. И третий, решающий бой, снова в один укол выиграла Марта. Так она и попала на Олимпиаду. Думаю, было много недовольных. Мол, Марта еще молодая, неопытная. Но никто не брал на халяву Марту на Олимпиаду, не тащил ее на тренерском совете, она выиграла и сама себя взяла. Все объективно и заслуженно.

— И заодно показатель психологической устойчивости, раз она даже на отборе не дрогнула.

— Свой первый бой на Олимпиаде американкам в полуфинале она проиграла 1:5. Я уже подумал: эй, мы что, шило на мыло поменяли?! Подошел к ней и сказал: «Марта, ты сюда что, проигрывать приехала?! Сейчас проиграешь и поедешь в деревню, в своей комнатушке в потолок смотреть. Я понимаю, что сложно, но борись, вытаскивай из себя рефлексы!» Это мужчины думают о тактике, а женщины фехтуют на чуйке. Нужно суметь вытащить из себя это, чтобы сама природа тебе помогала чувствовать дистанцию и зажигать фонарь. Марта — по сути, четвертый номер нашей команды — проиграла первому номеру француженок всего один укол. Это очень круто!