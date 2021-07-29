Медведев уезжает с Олимпиады ни с чем, Хачанов поборется за медаль. Российского полуфинала в Токио не будет

Даниил Медведев отдал матч испанцу Пабло Карреньо-Бусте, а до полуфинала из россиян в одиночном разряде добрался только Карен Хачанов.

Олимпиада-2020. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Карен Хачанов (Россия) — Уго Умбер (Франция) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 7:6 (7:5)

Из всех российских одиночников на олимпийском турнире к четвергу остались только Карен Хачанов и Даниил Медведев, синхронно вошедшие в четвертьфинал. После жалоб топ-игроков, в том числе, и россиян во главе с Новаком Джоковичем, матчи перенесли на более позднее время — теперь они начинаются в 15:00 по времени Токио. Была вероятность, что Медведев и Хачанов выиграют свои матчи и встретятся в полуфинале — тогда был бы шанс даже на две медали. Но для этого нужно было постараться — получилось это с разным успехом.

Карен Хачанов. Фото AFP

Хачанов в одном шаге от медали

За выход в 1/2 финала Хачанов играл с французом Уго Умбером, который показывает чуть ли не лучшую игру в карьере. За доказательством далеко ходить не надо — победа теннисиста над четвертой ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Повлияла травма грека в концовке второго сета, но это едва ли может служить полноценным оправданием — какой-то спад у него начался еще на Уимблдоне, где он проиграл в первом же круге.

Хачанов же довольно легко разобрался с Диего Шварцманом из Аргентины, если не учитывать в статистике провальный второй сет. Карен явно находится в неплохой форме, но матч с Умбером вряд ли можно было бы ожидать легким. Француза слегка недооценивают, а он круто показывает себя в сезоне.

Подавать в матче начал Умбер — и сразу же не обошлось без проблем. Быстрый брейк помог бы Хачанову сделать большой шаг вперед в сете, но реализация подкачала. Вроде и розыгрыши были неплохие, и возможности выйти вперед сами летели на ракетку Карену. Успешно пропустив их все, россиянин вышел играть тай-брейк против француза и выиграл его. Равную игру можно объяснить не только за счет, в принципе, одинаковой милы соперников, но и тем, что они до этого ни разу не встречались друг против друга. Эта партия стала своеобразной притиркой и просмотром возможностей россиянина и француза.

Карен точно мог проще взять первую партию, но Уго мобилизовался именно на брейк-поинтах и никак не хотел отдавать очки. При этом своих возможностей то же самое у француза не было. Всего же в первой партии было сыграно 13 геймов, так что у Хачанова появилось небольшое преимущество — право первой подачи в сете.

Россиянину это совершенно не помогло — решил подарить Умберу брейк. И этот момент стал решающим — дальше уже соперники четко действовали на своих подачах. Лишь однажды у Хачанова появилась возможность сравнять счет, но он опять же решил ей пренебречь. Жаль, потому что партию он проиграл. В последних двух геймах на приеме было аж пять брейк-поинтов, но ни одного успешного.

Хорошо хоть, что первый прорезался в третьей партии — еще и под ноль. Умбер дал двойную и отдал гейм без боя. Осталось только не нервничать и завершить сет в своб пользу, с чем Хачанов и справился. Не то чтобы самый трудный матч в карьере россиянина, но брать его можно было б и проще. Но главное выполнено — полуфинал на половину будет российским, оставалось дождаться Даниила Медведева, чтобы понять его состав. А Карен теперь остался в одном шаге от медали Олимпийских игр.

Досадная неудача Медведева

Медведев же после тяжелейшей игры с Фабио Фоньини играл с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. С ним 1-я ракетка Россия знаком очень хорошо — в трех матчах из четырех россиянин брал верх, еще один достался сопернику. На хардовом покрытии, любимом для Медведева, Даня тоже ведет. В последний раз они встречались совсем недавно — на травяном турнире на Мальорке, который россиянин выиграл. Тогда игра завершилась в трех сетах.

Важен еще один момент — Медведев мог вылететь с олимпийского турнира из-за проблем со здоровьем. В предыдущем матче было настолько жарко. Что Даня несколько раз вызывал на корт врача. Победа в поединке оказалась под угрозой. На зубах, но россиянин все-таки вытащил матч. Стало тревожно за другие.

И не зря: игра с Пабло Карреньо-Бустой была прямо неудачной для Медведева — сначала проигранный первый сет и куча невынужденных ошибок. Ауты были разные, но какое это имеет значение, если это все равно промах. Особенно проседали длинные розыгрыши, которые постоянно брал испанец. Инициатива постоянно была у Пабло, а Даня часто бил в сетку и срывал удары. Видимо, стычка с чилийским журналистом, который невнятно задал свой вопрос про допинг и читеров, вымотал его, как и вчерашняя жара.

Второй сет уж точно должен был уходить россиянину, и к этому все и шло — даже необходимый брейк был сделан. И потом бы довести все это до финала, но нет, зачем: Медведев отдает свою подачу испанцу, просто невероятно много ошибаясь. Что же в итоге — тай-брейк. Для Медведева это хождение по краю пропасти, ведь если он проиграет, то вылетит с турнира. Если выиграет, то нужно будет проводить еще и третью партию. Ничего хорошего.

На тай-брейке Даниил тоже продолжил отдавать мячи — преимущество испанца сразу же стало трехкратным. С трудом отыграв пару розыгрышей, тут же Медведев снова проигрывает. Совсем не ладилась игра у россиянина. В конце 2-я ракетка мира, крепко выругавшись, даже сказал вслух, что никогда испанец так не играл. Непонятно, чего ожидал Даниил в олимпийском турнире — неужели легкой победы? Надо бы усмирять эмоции, а то есть риск, что ничего толкового в карьере суперталантливому Медведеву так и не удастся выиграть.

Полуфинал мог бы быть российским, но неожиданно Даниил проиграл. И теперь Карен Хачанов может отомстить его обидчику, который проводит просто супертурнир. Медведев же уезжает со своей первой Олимпиады ни с чем.