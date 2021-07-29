Расистский и гомофобный скандалы в Токио: пока одни стоят на коленях, другие оскорбляют африканцев и геев

Инциденты с немецким тренером по велоспорту и итальянским теннисистом показали, что в современном спорте больше нельзя ненавидеть соперников.

Сборная Германии по шоссейному велоспорту внезапно оказалась втянута в скандал на почве расовых оскорблений. В разгар мужской гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Токио немецкий тренер по имени Патрик Мостер обозвал соперника из Алжира «верблюжатником». Правда, сказал он это не в лицо алжирцу, а чтоб поднять настроение велосипедисту из Германии Никиасу Арндту. Но слова Мостера попали в прямой эфир, и в результате оскобленными почувствовали себя миллионы жителей Северной Африки. Извиняться пришлось и тренеру, и немецкой федерации велоспорта, и Олимпийскому комитету Германии. И даже комментатору той злополучной гонки.

Еще хуже итальянскому теннисисту Фабио Фоньини. Во время матча, проигранного россиянину Даниилу Медведеву, он не смог принять подачу и пять раз сказал слово frocio, что можно перевести как «человек нетрадиционной сексуальной ориентации». Болельщики в ужасе. Фоньини пришлось извиняться. «Слишком жаркая погода повлияла на мою голову, и я использовал действительно неподходящее выражение, — написал теннисист в сториз в Instagram. — Очевидно, что я не хотел оскорблять чьи-либо чувства. Я с уважением отношусь к ЛГБТ-сообществу и прошу прощения за глупость, которая у меня вырвалась».

Сделай этих верблюжатников

Что касается велосипедиста Никиаса Арндта, то он занял в этой разделке 19-е место, но гонку, состоявшуюся в Токио 28 июля, он наверняка запомнит надолго. 29-летний немец уходил на дистанцию пятым, когда соревнования еще только начались и телекамере еще особо нечего было показывать, коме стартовой платформы. За минуту до Никиаса на трассу ушел алжирец Аззедин Лагаб, а за полминуты — Амануль Гебреигзабиер из Эритреи. Первоочередной задачей Арндта было догнать этих не самых сильных конкурентов. Поэтому тренер и спортивный директор Немецкой федерации велоспорта Патрик Мостер, пытаясь взбодрить своего подопечного, бросил фразу: «Сделай этих погонщиков верблюдов». Или верблюжатников — тут смотря как трактовать сленг.

Но, к несчастью для Мостера, его боевой клич, повторенный несколько раз, попал в эфир, и его услышали миллионы зрителей, среди которых наверняка были выходцы из Северной Африки. «Если я правильно понял то, о чем он кричал, это совершенно неправильно, — отреагировал шокированный комментатор немецкого канала ARD. — У меня нет слов. Подобному нет места в спорте». Арндт, которому предназначался неполиткорректный призыв, говорит, что также испытал шок. Хотя ему, хорошо знающему брутального тренера, довольно странно удивляться подобным выходкам. Тут дело скорее в том, что расистское выражение благодаря ТВ стало достоянием публики, перестав быть делом двух собеседников. И Никиасу после гонки пришлось на него реагировать.

— Я потрясен происшедшим во время гонки и хотел бы четко дистанцироваться от заявлений спортивного директора! Такие слова недопустимы. Олимпийские игры и велоспорт предполагают толерантность, уважение и справедливость. Я на 100 процентов разделяю эти ценности и восхищаюсь всеми спортсменами, которые приехали в Токио со всего мира, — написал Арндт в Twitter.

Ich bin entsetzt ?ber die Vorf?lle beim heutigen olympischen Zeitfahren und m?chte mich hiermit deutlich von den Aussagen des sportlichen Direktors distanzieren! Solche Worte sind nicht akzeptabel. — Nikias Arndt (@NikiasArndt) July 28, 2021

Олдскульные традиции

По большому счету, в рамках олдскульных тренерских традиций Мостер не сказал ничего запредельного. Многие специалисты стремятся перед самым стартом спровоцировать выброс адреналина у своих учеников — заставить их разозлиться на себя или ненавидеть соперника. Это очень известный и даже где-то банальный психологический трюк. Чем грубее ведет себя тренер в такой ситуации, тем лучше, даже если в обычной жизни он мягкий и сердечный человек. Накануне тренер сборной Германии по дзюдо Клаудиу Пуса ради лучшего настроя вообще чуть ли не избил у татами Мартыну Трайдос. Однако в ответ на волну возмущения девушка заявила, что сама попросила специалиста отхлестать ее по щекам и потрясти за плечи. Дескать, это такой предстартовый ритуал.

Является ли ритуалом в сборной Германии оскорбление соперников, мы уже не узнаем. Потому что хоть слово «верблюжатник» и выглядит безобидным по сравнению с тем, что обычно говорят друг другу в рамках трештока бойцы ММА, на Олимпиаде подобные заявления просто недопустимы. Особенно в свете того, что Игры-2020 проходят под лозунгом борьбы за расовое равноправие, толерантность и разнообразие. Пока одни встают на колено в знак солидарности с темнокожими, другие в прямом эфире оскорбляют арабов — это действительно выглядит странно. Кстати, персонально оскорбленный Аззедин Лагаб отнесся к ситуации с юмором. После финиша он опубликовал в Twitter шутливый комментарий: «На Олимпийских играх не бывает гонок на верблюдах, поэтому я выбрал велоспорт».

Well, There is no camel ? race in #olympics that's why I came to cycling. At least I was there in #Tokyo2020 — Azzedine Lagab (@AzzedineLagab) July 28, 2021

Но руководству немецкого спорта сейчас не до смеха. Президент Федерации велоспорта Германии Рудольф Шарпинг поспешил заявить, что слова Мостера «являются неприемлемыми», в то время как президент Немецкой олимпийской спортивной конфедерации Альфонс Херманн подчеркнул, что его организация всегда выступала за «уважение, принципы fair play и терпимость». «Важно, что Патрик принес извинения сразу после соревнований. Мы постараемся лично поговорить с ним и разобраться в ситуации», — сказал Херманн.

Сплошной fair play

Мостер действительно извинился почти сразу, как только предоставилась такая возможность. Он говорит, что хотел лично высказать сожаление Лагабу и Гебреигзабиеру, но не нашел их после финиша. «Все было сказано в пылу борьбы, в условиях давления, под которым мы находимся в данным момент, — объяснил специалист агентству DPA. — Но выбранные мной слова в любом случае были неподходящими». Наверняка наши тренеры Николай Карполь и Евгений Трефилов сейчас отлично понимают своего немецкого коллегу.

Часть вины за произошедший скандал лежит и на телевидении. Конечно, зрителям интересно, о чем говорят тренеры и спортсмены во время соревнования. Но надо понимать, что все они на эмоциях и порой находятся в неадекватном состоянии. И слишком чуткие микрофоны не всегда уместны. Тут можно и на нецензурную брань нарваться, и на что-нибудь похуже. Но дело еще и в том, что заполонившая все политкорректность фактически теперь лишает спортсменов права ненавидеть соперников. Так что все негативные эмоции полностью остаются в прошлом. Теперь весь спорт — это сплошной fair play. И единственная возможная тактика для участников соревнований — молчите и улыбайтесь.