Олимпийская чемпионка — об итогах женского личного многоборья на Олимпиаде, о сопернице — темной лошадке и обиде поражений.

Олимпийские игры-2020. Спортивная гимнастика

Женщины. Многоборье

1. Суниса Ли (США) — 57,433

2. Ребека Андраде (Бразилия) — 57,298

3. Ангелина Мельникова (Россия) — 57,199

4. Владислава Уразова (Россия) — 56,966

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» поделилась своими впечатлениями от выступления девушек в индивидуальном многоборье. Ангелина Мельникова заняла третье место, Владислава Уразова — четвертое.

— Это радость! Поздравляю девчонок! И Владиславу Уразову — ее первые Олимпийские игры, и такая заявка с претензией на первое место в многоборье. Это дорогого стоит, — отметила Хоркина. — Всю ростовскую школу поздравляю с такой гимнасткой! Конечно, до последнего было желание видеть наших девчонок повыше. Но это значит, что есть куда расти, к чему стремиться. За Гелю Мельникову очень рада. Это прекрасная награда.

Такое впечатление, что наши ребята задают тон, а девчонки их поддерживают. Хорошая примета: бронза вчера — бронза сегодня с золотым отливом. Мне нравится, как идут Олимпийские игры! Конечно, хотелось золото, мы были так близко. Так бы осуществилась и моя вторая мечта. Но, значит, следующему поколению на Олимпийских играх будет чему меня порадовать и удивить.

У Мельниковой хорошая, крепкая медаль

— Не обидно, что у Ангелины лишь бронза? Разрыв по баллам совсем небольшой с конкурентками.

— Не обидно так проигрывать. На Олимпийских играх в Афинах меня отделяли тысячные от золота, от моей мечты стать абсолютной олимпийской чемпионкой. Но я не проиграла, я считаю. Там была история судейская. Геля знает, почему у нее бронза. Это глубокая спортивная история для анализа. Все мы, профессионалы, понимаем, почему так. Но мы очень счастливы получать медали, поверьте. От всей души всех поздравляю, это прекрасный результат в копилку сборной по гимнастике, в копилку олимпийской сборной. Хорошая, крепкая медаль. Но мы топтались, были рядом!

— Бразильянка Ребека Андраде, оказавшаяся на втором месте, удивила?

— А вот про темную лошадку бразильскую я предупреждала — что выскочит такая. Русские тренеры работали в Бразилии, вот, пожалуйста, вырастили.

Для золота на отдельных снарядах россиянкам нужно чудо

— Как думаете, чего не хватило нашим девушкам, чтобы подняться в таблице выше?

— Конечно, я максималистка. Мы были рядом. Но не ошиблись соперники! Если бы были ошибки, конечно, Геля выиграла бы. Но Олимпийские игры есть Олимпийские игры, бывают и такие ситуации, какая произошла с Симоной, а бывает и так: «Раз — и прошла», стабильно, ровно проскакала и доскакала до золота. Но ладно! Мы еще злее будем.

— А на отдельных снарядах есть надежда на золото?

— Будет тяжело... Во-первых, завтра мальчики выступают. У них там отдельная история: один другого выше, сильнее. Будем завтра смотреть на вольные упражнения и кольца. А у девочек — брусья и бревно. Брусья вон какие — лучше всех! Но научились и наши соперницы. Ничего не хочу загадывать вперед, можно только надеяться на чудо, а его не будет. Я надеюсь, мы будем в призах, но не в золоте. Я реально смотрю на вещи, вижу список выступающих. Если только будет какое-то чудо — у кого-нибудь есть волшебная палочка? Будут ошибки соперников — может, и золото у девочек будет.

Анастасия Гундорова