Главный тренер сборной России по академической гребле Дмитрий Ковалев рассказал о втором месте в распашной двойке Елены Орябинской и Василисы Степановой.

Олимпиада-2020. Академическая гребля. Женщины.

Двойка распашная без рулевого

1. Грейс Прендергаст/Керри Гаулер (Новая Зеландия)

2. Василиса Степанова/Елена Орябинская (Россия)

3. Кейли Филмер/Хиллари Дженссенс (Канада)

В четверг утром россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова сенсационно завоевали серебро в академической гребле в двойках распашных без рулевого. Эта награда стала для российских гребцов первой на Олимпиадах с 2004 года. Также она первая в истории, завоеванная россиянками в данной дисциплине. Радостью от исторического достижения с «СЭ» поделился главный тренер сборной России Дмитрий Ковалев.

— Этот результат планировался, просто мы не хотели делать прогнозы в прессе и бежать впереди паровоза, — заметил Ковалев. — Боялись спугнуть. Девочки огромные молодцы, что реализовали свой шанс и показали такой результат. Первая олимпийская медаль в нашем виде спорта за 17 лет — это достижение. Абсолютно все наши спортсмены показали, что конкурентноспособны и готовы бороться за самые высокие места.

— Как создавался этот экипаж? Девушки же только зимой сели в одну лодку.

— Когда все начиналось девять месяцев назад, команда была без олимпийских лицензий, и, на мой взгляд грамотные кадровые решения, связанные с привлечением иностранных специалистов, позволили создать боеспособную команду, и в этом году завоевать 7 лицензий. Предложенная тренировочная программа, работа в спаррингах не только со своими, но и с греческими и сербскими экипажами, здоровая, рабочая атмосфера привели к значительному прогрессу.

— Это же очень редкий случай, когда экстренно созданный экипаж берет медаль? Обычно люди годами срабатываются.

— Девочки были напарницами, но в более крупных классах: восьмерке, тренировались вместе в четверке... Это сыграло свою роль.

— Почему Степанова и Орябинская раньше не сели в двойку, раз это сходу принесло такой успех? Может, надо было их раньше объединить?

— Тут все неоднозначно. Елена Орябинская — двукратный призер чемпионатов мира 2017 и 2018 года в четверке. В восьмерке в 2019-м они с Василисой Степановой стали бронзовыми призерами ЧЕ. Тренер тогда видел их в составе более крупных экипажей.

— Как вам в целом условия проведения олимпийской регаты? Была информация, что в гребном канале плавают устрицы, тут еще тайфун надвигается...

— Про устриц мы впервые узнали из прессы. Может, что-то там и налипало на дорожки, но это видимо исправили еще до нашего приезда. Лично мы ни с чем таким не сталкивались. Регата, как и О. И. проводится на самом высоком уровне. все в порядке. Что касается низких потолков в номерах, хотя мы и большие, ничего страшного. При входе в русские избы тоже всегда кланяться приходилось, отдадим дань уважения и японскому дому. Питание шикарное, очень обильное и разнообразное.

— Завтра будем болеть за Анну Пракатень в финале. Как оцените ее самочувствие?

— Ну, помимо Анны, у нас еще будет в финале Александр Вязовкин. Он попал туда, не пустив чемпиона мира и Европы немца Оливера Зайдлера. Спортсмены готовы, завтра будем переживать за них все вместе!