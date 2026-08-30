Ву привез, а Даку забил первый гол за «Спартак». Тяжелейшая ничья красно-белых с «Оренбургом»

1:1 в Тушине.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

30 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

После «Зенита»

Неделю назад «Спартак» выдал, пожалуй, лучший матч при Хуане Карлосе Карседо. Красно-белые не просто обыграли «Зенит» (2:0), а практически ничего не позволили одному из главных конкурентов: агрессивно начали, забили дважды еще до перерыва и затем спокойно довели встречу до победы. Но сколько раз мы видели, как «Спартак» после уверенного старта разбазаривал преимущество? И зачастую в матчах с соперниками вроде «Оренбурга».

Не просто так перед туром Карседо предостерегал от эйфории: «Здорово побеждать в больших матчах, но мы должны показать всем, что можем выиграть любую игру». Логика понятна — победа над «Зенитом» станет действительно ценной только в том случае, если красно-белые не растеряют очки там, где от них ждут обязательных трех.

Правда, к новому туру «Спартак» подходил уже не в самом оптимальном составе. Барко заболел, а Руслан Литвинов повредил внутреннюю боковую связку колена как раз во встрече с петербуржцами и выбыл примерно на месяц. Поэтому Карседо пришлось вносить изменения — Умяров и Пруцев составили пару в центре поля в 4-4-2, а на острие появилась связка Угальде — Даку.

Отмененный гол

Новая схема «Спартака» заработала почти сразу. Красно-белые с первых минут забрали мяч, а два нападающих постоянно держали оборону «Оренбурга» в напряжении. План был довольно простой — довести мяч до вингеров, а те должны были грузить в штрафную.

И пару раз это чуть не сработало — Угальде после подачи Маркиньоса пробил головой в руки Овсянникову, а на 8-й минуте отправил мяч в сетку после кросса Солари и неудачной скидки от защитника «Оренбурга». Но судья после подсказки ВАР гол отменил — за секунды до удара Манфред задержался в офсайде.

Дальше «Спартак» продолжил гнуть свою линию. Особенно здорово смотрелся Ву, постоянно находивший партнеров длинными передачами. При этом связка Даку — Угальде пока существовала скорее за счет движения и открываний, чем за счет комбинаций между собой. Албанец цеплялся за мячи и освобождал зоны, но ни разу за тайм ударить по воротам так и не сумел.

«Оренбург» старался обороняться высоко и поджимать «Спартак» на его половине поля. Но надолго мяч у гостей не задерживался — к перерыву владение составляло 71% против 29% в пользу красно-белых. Гости регулярно сбивали темп фолами и за первый тайм нарушили правила 14 раз, зато практически ничего не позволили «Спартаку» после отмененного гола. Красно-белые после 20 активных первых минут тоже сбавили темп — старались играть вертикально, но часто ошибались как в передачах, так и на приеме. Возможно, в том числе из-за дождя.

Самый опасный момент возник на 32-й минуте: Жедсон выиграл борьбу в штрафной, мяч отскочил к Солари, но Овсянников вытащил плотный удар в дальний угол. Еще у Фернандеша был шанс отличиться со штрафного с опасной дистанции, но попасть в створ у португальца не получилось.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Два решающих момента Куля

После перерыва рисунок игры не изменился. «Спартак» снова надолго запирал соперника на его половине поля и старался растягивать оборону через фланги. Особенно активно смотрелся Солари: аргентинец то простреливал на Даку, то сам бил из-за штрафной. Но при огромном территориальном преимуществе опасных моментов у красно-белых по-прежнему не хватало.

И на этом фоне произошло то, чего зрители ожидали меньше всего. На 66-й минуте Ву, здорово начинавший атаки в первом тайме, неожиданно обрезался в простейшей ситуации. Гузина воспользовался подарком и выкатил передачу под удар Кулю — тот точно пробил в угол. «Оренбург», который до этого практически не угрожал воротам Максименко, повел 1:0.

Карседо отреагировал почти сразу — вместо Пруцева выпустил Дмитриева, добавив динамики на флангах. Зобнин ушел в центр и вскоре стал героем эпизода — спартаковцы здорово разыграли мяч у чужих ворот, Роман вышел на ударную позицию, но не смог переиграть Овсянникова. Угальде оказался первым на отскоке и пробил в руку автору забитого мяча Кулю. Судья Чистяков сперва продолжил игру, но после вмешательства ВАР посмотрел повтор и назначил пенальти.

Бить пошел Даку, который до этого провел довольно блеклый матч, и лучший свой момент упустил. Зато с 11 метров албанец уже не ошибся — мощно пробил в верхний угол и оформил первый гол за «Спартак».

Показательно, что Карседо почти не вносил изменений в состав, лишь поменял Умярова на Денисова. А вот Ахметзянов выпустил четырех свежих футболистов, и во многом благодаря этому «Оренбург» до последнего бился и даже имел шикарный момент в концовке, но Максименко и Ву справились с Назаренко.

1:1, конечно, не приговор. Но показательно, что после яркой победы над «Зенитом» «Спартак» притормозил в домашнем матче с аутсайдером. Хотя подходит ли этот «Оренбург» под такое определение — большой вопрос. Есть подозрение, что по ходу сезона команда Ахметзянова нас удивит еще не раз.