Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Спартак — Оренбург: счет 1:1 и обзор матча 6-го тура РПЛ 30 августа 2026

Ву привез, а Даку забил первый гол за «Спартак». Тяжелейшая ничья красно-белых с «Оренбургом»

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1:1 в Тушине.
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
30 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:1
Оренбург

После «Зенита»

Неделю назад «Спартак» выдал, пожалуй, лучший матч при Хуане Карлосе Карседо. Красно-белые не просто обыграли «Зенит» (2:0), а практически ничего не позволили одному из главных конкурентов: агрессивно начали, забили дважды еще до перерыва и затем спокойно довели встречу до победы. Но сколько раз мы видели, как «Спартак» после уверенного старта разбазаривал преимущество? И зачастую в матчах с соперниками вроде «Оренбурга».

Не просто так перед туром Карседо предостерегал от эйфории: «Здорово побеждать в больших матчах, но мы должны показать всем, что можем выиграть любую игру». Логика понятна — победа над «Зенитом» станет действительно ценной только в том случае, если красно-белые не растеряют очки там, где от них ждут обязательных трех.

Правда, к новому туру «Спартак» подходил уже не в самом оптимальном составе. Барко заболел, а Руслан Литвинов повредил внутреннюю боковую связку колена как раз во встрече с петербуржцами и выбыл примерно на месяц. Поэтому Карседо пришлось вносить изменения — Умяров и Пруцев составили пару в центре поля в 4-4-2, а на острие появилась связка Угальде — Даку.

&laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Факел&raquo; в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ 29&nbsp;августа.«Зенит» вдесятером выгрыз победу в Воронеже — Соболев реализовал пенальти в добавленное время

Отмененный гол

Новая схема «Спартака» заработала почти сразу. Красно-белые с первых минут забрали мяч, а два нападающих постоянно держали оборону «Оренбурга» в напряжении. План был довольно простой — довести мяч до вингеров, а те должны были грузить в штрафную.

И пару раз это чуть не сработало — Угальде после подачи Маркиньоса пробил головой в руки Овсянникову, а на 8-й минуте отправил мяч в сетку после кросса Солари и неудачной скидки от защитника «Оренбурга». Но судья после подсказки ВАР гол отменил — за секунды до удара Манфред задержался в офсайде.

Дальше «Спартак» продолжил гнуть свою линию. Особенно здорово смотрелся Ву, постоянно находивший партнеров длинными передачами. При этом связка Даку — Угальде пока существовала скорее за счет движения и открываний, чем за счет комбинаций между собой. Албанец цеплялся за мячи и освобождал зоны, но ни разу за тайм ударить по воротам так и не сумел.

«Оренбург» старался обороняться высоко и поджимать «Спартак» на его половине поля. Но надолго мяч у гостей не задерживался — к перерыву владение составляло 71% против 29% в пользу красно-белых. Гости регулярно сбивали темп фолами и за первый тайм нарушили правила 14 раз, зато практически ничего не позволили «Спартаку» после отмененного гола. Красно-белые после 20 активных первых минут тоже сбавили темп — старались играть вертикально, но часто ошибались как в передачах, так и на приеме. Возможно, в том числе из-за дождя.

Самый опасный момент возник на 32-й минуте: Жедсон выиграл борьбу в штрафной, мяч отскочил к Солари, но Овсянников вытащил плотный удар в дальний угол. Еще у Фернандеша был шанс отличиться со штрафного с опасной дистанции, но попасть в створ у португальца не получилось.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Два решающих момента Куля

После перерыва рисунок игры не изменился. «Спартак» снова надолго запирал соперника на его половине поля и старался растягивать оборону через фланги. Особенно активно смотрелся Солари: аргентинец то простреливал на Даку, то сам бил из-за штрафной. Но при огромном территориальном преимуществе опасных моментов у красно-белых по-прежнему не хватало.

И на этом фоне произошло то, чего зрители ожидали меньше всего. На 66-й минуте Ву, здорово начинавший атаки в первом тайме, неожиданно обрезался в простейшей ситуации. Гузина воспользовался подарком и выкатил передачу под удар Кулю — тот точно пробил в угол. «Оренбург», который до этого практически не угрожал воротам Максименко, повел 1:0.

Карседо отреагировал почти сразу — вместо Пруцева выпустил Дмитриева, добавив динамики на флангах. Зобнин ушел в центр и вскоре стал героем эпизода — спартаковцы здорово разыграли мяч у чужих ворот, Роман вышел на ударную позицию, но не смог переиграть Овсянникова. Угальде оказался первым на отскоке и пробил в руку автору забитого мяча Кулю. Судья Чистяков сперва продолжил игру, но после вмешательства ВАР посмотрел повтор и назначил пенальти.

Бить пошел Даку, который до этого провел довольно блеклый матч, и лучший свой момент упустил. Зато с 11 метров албанец уже не ошибся — мощно пробил в верхний угол и оформил первый гол за «Спартак».

Показательно, что Карседо почти не вносил изменений в состав, лишь поменял Умярова на Денисова. А вот Ахметзянов выпустил четырех свежих футболистов, и во многом благодаря этому «Оренбург» до последнего бился и даже имел шикарный момент в концовке, но Максименко и Ву справились с Назаренко.

1:1, конечно, не приговор. Но показательно, что после яркой победы над «Зенитом» «Спартак» притормозил в домашнем матче с аутсайдером. Хотя подходит ли этот «Оренбург» под такое определение — большой вопрос. Есть подозрение, что по ходу сезона команда Ахметзянова нас удивит еще не раз.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В Госдуме призвали ужесточить ответственность за нападения на врачей
«Совсем молодой и очень хорош». Как в Турции восторженно реагировали на дебют Алексея Батракова за «Галатасарай»
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев стали родителями. У гимнастки и фигуриста родился сын
Трамп возвращается к тарифной политике. И вот почему
У берегов Северного Кипра затонуло пассажирское судно. Что известно
Погачар получил страшную травму с переломами и сошел с «Вуэльты»
Популярное видео
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Краснодар» — «Ростов» и все матчи
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Спартак» сегодня 9 раз просил пенальти. Когда столько просят, выглядит не очень»
Солари — о ничьей с «Оренбургом»: «Спартак потерял сегодня два очка»
Карседо о ничьей «Спартака» с «Оренбургом»: «Недовольны, но, в конце концов, мы не проиграли»
«Оренбург» совершил 29 фолов в матче со «Спартаком» — это максимум в РПЛ за семь лет
Кахигао о ничьей «Спартака» с «Оренбургом»: «Вы видели судейство вчера и сегодня. Большая разница»
Гендиректор «Спартака» Некрасов о ничьей с «Оренбургом»: «Разочарованы»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ахмат» и «Крылья Советов» выдали яркую перестрелку с шестью голами. Самарцы дважды отыгрались и увезли ничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
8
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
9
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
10
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург 1 : 1
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости