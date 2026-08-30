Ву привез, а Даку забил первый гол за «Спартак». Тяжелейшая ничья красно-белых с «Оренбургом»
После «Зенита»
Неделю назад «Спартак» выдал, пожалуй, лучший матч при Хуане Карлосе Карседо. Красно-белые не просто обыграли «Зенит» (2:0), а практически ничего не позволили одному из главных конкурентов: агрессивно начали, забили дважды еще до перерыва и затем спокойно довели встречу до победы. Но сколько раз мы видели, как «Спартак» после уверенного старта разбазаривал преимущество? И зачастую в матчах с соперниками вроде «Оренбурга».
Не просто так перед туром Карседо предостерегал от эйфории: «Здорово побеждать в больших матчах, но мы должны показать всем, что можем выиграть любую игру». Логика понятна — победа над «Зенитом» станет действительно ценной только в том случае, если красно-белые не растеряют очки там, где от них ждут обязательных трех.
Правда, к новому туру «Спартак» подходил уже не в самом оптимальном составе. Барко заболел, а Руслан Литвинов повредил внутреннюю боковую связку колена как раз во встрече с петербуржцами и выбыл примерно на месяц. Поэтому Карседо пришлось вносить изменения — Умяров и Пруцев составили пару в центре поля в 4-4-2, а на острие появилась связка Угальде — Даку.
Отмененный гол
Новая схема «Спартака» заработала почти сразу. Красно-белые с первых минут забрали мяч, а два нападающих постоянно держали оборону «Оренбурга» в напряжении. План был довольно простой — довести мяч до вингеров, а те должны были грузить в штрафную.
И пару раз это чуть не сработало — Угальде после подачи Маркиньоса пробил головой в руки Овсянникову, а на 8-й минуте отправил мяч в сетку после кросса Солари и неудачной скидки от защитника «Оренбурга». Но судья после подсказки ВАР гол отменил — за секунды до удара Манфред задержался в офсайде.
Дальше «Спартак» продолжил гнуть свою линию. Особенно здорово смотрелся Ву, постоянно находивший партнеров длинными передачами. При этом связка Даку — Угальде пока существовала скорее за счет движения и открываний, чем за счет комбинаций между собой. Албанец цеплялся за мячи и освобождал зоны, но ни разу за тайм ударить по воротам так и не сумел.
«Оренбург» старался обороняться высоко и поджимать «Спартак» на его половине поля. Но надолго мяч у гостей не задерживался — к перерыву владение составляло 71% против 29% в пользу красно-белых. Гости регулярно сбивали темп фолами и за первый тайм нарушили правила 14 раз, зато практически ничего не позволили «Спартаку» после отмененного гола. Красно-белые после 20 активных первых минут тоже сбавили темп — старались играть вертикально, но часто ошибались как в передачах, так и на приеме. Возможно, в том числе из-за дождя.
Самый опасный момент возник на 32-й минуте: Жедсон выиграл борьбу в штрафной, мяч отскочил к Солари, но Овсянников вытащил плотный удар в дальний угол. Еще у Фернандеша был шанс отличиться со штрафного с опасной дистанции, но попасть в створ у португальца не получилось.
Два решающих момента Куля
После перерыва рисунок игры не изменился. «Спартак» снова надолго запирал соперника на его половине поля и старался растягивать оборону через фланги. Особенно активно смотрелся Солари: аргентинец то простреливал на Даку, то сам бил из-за штрафной. Но при огромном территориальном преимуществе опасных моментов у красно-белых по-прежнему не хватало.
И на этом фоне произошло то, чего зрители ожидали меньше всего. На 66-й минуте Ву, здорово начинавший атаки в первом тайме, неожиданно обрезался в простейшей ситуации. Гузина воспользовался подарком и выкатил передачу под удар Кулю — тот точно пробил в угол. «Оренбург», который до этого практически не угрожал воротам Максименко, повел 1:0.
Карседо отреагировал почти сразу — вместо Пруцева выпустил Дмитриева, добавив динамики на флангах. Зобнин ушел в центр и вскоре стал героем эпизода — спартаковцы здорово разыграли мяч у чужих ворот, Роман вышел на ударную позицию, но не смог переиграть Овсянникова. Угальде оказался первым на отскоке и пробил в руку автору забитого мяча Кулю. Судья Чистяков сперва продолжил игру, но после вмешательства ВАР посмотрел повтор и назначил пенальти.
Бить пошел Даку, который до этого провел довольно блеклый матч, и лучший свой момент упустил. Зато с 11 метров албанец уже не ошибся — мощно пробил в верхний угол и оформил первый гол за «Спартак».
Показательно, что Карседо почти не вносил изменений в состав, лишь поменял Умярова на Денисова. А вот Ахметзянов выпустил четырех свежих футболистов, и во многом благодаря этому «Оренбург» до последнего бился и даже имел шикарный момент в концовке, но Максименко и Ву справились с Назаренко.
1:1, конечно, не приговор. Но показательно, что после яркой победы над «Зенитом» «Спартак» притормозил в домашнем матче с аутсайдером. Хотя подходит ли этот «Оренбург» под такое определение — большой вопрос. Есть подозрение, что по ходу сезона команда Ахметзянова нас удивит еще не раз.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
8
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
9
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
10
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|0 : 3
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|1 : 1
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0