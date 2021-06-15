Оруэлл отдыхает? Японцы устроят тотальную слежку на Олимпиаде

Под флагом борьбы с пандемией «Большой брат» будет знать каждый шаг спортсмена.

До старта Олимпиады в Токио осталось совсем немного времени. Оргкомитет Игр-2020 в патовой ситуации: отмена соревнований приведет к катастрофическим экономическим, политическим и репутационным потерям, их проведение — к недовольству местного населения. Чем ближе день открытия Олимпиады, тем выше градус противостояния. Власти стремятся по возможности угодить всем и гарантировать максимально возможный уровень эпидемиологической безопасности. Правда, ценой нарушения всех возможных прав человека.

Японцы боятся гостей Олимпиады, и этим пользуется оппозиция

Сейчас уже можно говорить уверенно: Олимпиада в Токио состоится и пройдет в указанные сроки — с 23 июля по 8 августа 2021 года. Больше откладывать соревнования нельзя. Во-первых, это будет выглядеть глупо на фоне проведения чемпионата Европы по футболу, во-вторых, гарантии проведения соревнований дали лидеры стран «Большой семерки». Когда о намерениях прилететь на церемонию открытия говорят синхронно и президент Франции Эммануэль Макрон, и президент США Джо Байден, вариантов отказаться от Игр у японцев уже не остается. Правда, настроения в японском обществе насчет главного спортивного форума планеты не меняются с начала зимы. По различным замерам общественного мнения, от 60 до 80% японцев против встретить это лето в компании спортсменов со всей земли.

Как только кривая заражений пошла вверх, возобновились разговоры о необходимости отменить Олимпиаду. В Японии с большим беспокойством относятся к любой инфекции, не говоря уже о коронавирусе с его многочисленными осложнениями. При этом темпы вакцинации не радуют: она началась только в конце февраля, и на сегодняшний день полный курс прошло меньше пяти процентов населения. Тревожностью японцев пользуется оппозиция. Так, глава Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано призвал отменить или перенести летние Олимпийские игры в Токио: «Из-за Олимпиады и летних отпусков большое количество людей будет перемещаться по стране. Если Игры состоятся, как было запланировано, в августе — сентябре может произойти вспышка коронавируса. Думаю, риск ее возникновения чрезвычайно высок. Фактически выбор должен заключаться либо в переносе Олимпийских игр еще на год, когда можно будет ожидать эффекта от вакцинации, либо в отмене Игр». Но вот только важны ли заявления оппозиции, когда самые позитивные оценки возможных экономических последствий отмены Олимпиады исчисляются десятками миллиардов долларов?

За спортсменами и журналистами будут следить через GPS

Столкнувшись с необходимостью выполнить гарантии перед международным сообществом, но не потерять лицо и перед своими гражданами, японские власти идут на максимально возможные ограничительные меры, в рамках которых возможно проведение Олимпиады. При этом решение о полном недопуске иностранных болельщиков сложно объяснить логически. Ведь ранее на других соревнованиях иностранные туристы допускались, да и в целом для ряда стран въезд в Японию сейчас открыт. Дальше — больше. На данный момент нет уверенности, что даже японцы на трибунах будут. Точная информация по зрителям появится к концу июня, но шансы на послабление в ограничениях минимальны.

Но присутствие болельщиков хоть и приятный, но малозначительный на сегодня бонус. Гораздо важнее правила прибытия иностранных делегаций. И вот здесь все гораздо интереснее. Все уже смирились с необходимостью за месяц до вылета в Токио вести дневник наблюдений и сдавать по несколько тестов на ковид. Такое правило сейчас есть практически на любых соревнованиях. Не вызывает вопросов и письменный план по пребыванию в Японии — документ, где нужно прописать по дням примерный ход своих действий. За участниками Игр-2021 будут следить через GPS. Нет, это не шутка! Оргкомитет планирует загрузить в телефоны спортсменов приложение, через которое отслеживать местоположение в реальном времени и записывать хронологию перемещений.

Жизнь наизнанку

Одним из условий аккредитации на Игры в Токио будет подписание согласия на контроль за передвижениями по стране. По словам главы оргкомитета Токио-2020 Сэйко Хасимото, это даст гарантию, что представители СМИ не посещают места, для которых не получили регистрацию. Но затем генеральный секретарь оргкомитета Игр Тоширо Муто пояснил, что подобное соглашение будут подписывать и спортсмены, и тренеры, и другие члены делегаций. Японцы обещают, что речь не будет идти об отслеживании «каждого шага» того или иного человека. Запросить доступ к смартфону с целью проверки истории перемещений организаторы могут, к примеру, в случае обнаружения заражения коронавирусом и необходимости установить, где именно был человек.

Но что данные из приложения не передадут третьим лицам? Неужели на это соглашение пойдут, например, спортсмены сборной США? Ведь в Америке сейчас защита персональных данных едва ли не религия. А для участия в Олимпиаде в Токио предлагается вывернуть свою жизнь наизнанку и полностью довериться местному оргкомитету. Будет он следить за каждым твоим шагом или нет — проверить его уже никто не сможет. Согласен ли будет Китай, который также ревностно защищает права своих граждан за рубежом? Пока идея японцев выглядит антиутопией, ведь подобному контролю за гражданами позавидовали бы даже в правительстве Океании из романа Джорджа Оруэлла «1984». Только вот принесет ли слежка хоть какую-то пользу в борьбе с пандемией, пока совсем не ясно.