Звездный тяжелоатлет из Бразилии исключен из олимпийской заявки из-за допинга

Олимпийский комитет Бразилии заявил, что тяжелоатлет Фернандо Рейс отстранен от выступлений из-за положительной пробы на допинг и не будет участвовать в Олимпиаде-2020.

31-летний спортсмен был одним из фаворитов в борьбе за медаль Игр в категории 105 кг. Как информирует AP, на прошлой неделе в организме Рейса в результате внесоревновательного теста был обнаружен гормон роста.

Фернандо участвовал в двух предыдущих Олимпиадах, заняв 11-е место в Лондоне в 2012 году и пятое — в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Рейс стал первым бразильцем, получившим медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике — в 2020 году ему досталась бронза ЧМ-2018 после того, как Рустам Джангабаев из Узбекистана был дисквалифицирован по обвинению в подмене проб. Фернандо выиграл золото трех последних Панамериканских Игр.