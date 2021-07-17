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Звездный тяжелоатлет из Бразилии исключен из олимпийской заявки из-за допинга

08:24
Фернандо Рейс. Фото AFP
Фернандо Рейс. Фото AFP

Олимпийский комитет Бразилии заявил, что тяжелоатлет Фернандо Рейс отстранен от выступлений из-за положительной пробы на допинг и не будет участвовать в Олимпиаде-2020.

31-летний спортсмен был одним из фаворитов в борьбе за медаль Игр в категории 105 кг. Как информирует AP, на прошлой неделе в организме Рейса в результате внесоревновательного теста был обнаружен гормон роста.

Фернандо участвовал в двух предыдущих Олимпиадах, заняв 11-е место в Лондоне в 2012 году и пятое — в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Рейс стал первым бразильцем, получившим медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике — в 2020 году ему досталась бронза ЧМ-2018 после того, как Рустам Джангабаев из Узбекистана был дисквалифицирован по обвинению в подмене проб. Фернандо выиграл золото трех последних Панамериканских Игр.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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