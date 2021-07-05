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Женская сборная России по регби-7 объявила состав на Олимпийские игры

12:47
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Главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин назвал состав команды на Олимпиаду в Токио.

В окончательный состав вошли: Алена Тирон, Елена Здрокова, Марина Кукина, Кристина Середина, Анна Баранчук, Надежда Созонова, Байзат Хамидова, Дарья Норицина, Мария Погребняк, Яна Данилова, Дарья Лушина и Дарья Шестакова.

На групповом этапе сборная России сыграет в группе А вместе со сборными Новой Зеландии, Великобритании и Кении. Олимпийский турнир по регби-7 пройдет с 29 по 31 июля.

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Иван Шитик все материалы автора

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