Сборная Германии по футболу объявила состав на Олимпиаду в Токио в стиле аниме

Сборная Германии по футболу объявила состав на Олимпиаду в Токио. Презентация прошла в оригинальном формате.

Состав команды представлен роликом, который выполнен в стиле аниме.

В заявку футбольной сборной на Олимпийские игры согласно регламенту попадают игроки не старше 23 лет. Допускается включение трех футболистов старше 23 лет. Из-за переноса Олимпиады с 2020 на 2021 год было принято решение повысить возрастной ценз до 24 лет.

Вратари: Флориан Мюллер («Штутгарт»), Лука Плогманн («Вердер»), Свенд Бродерсен (без клуба).

Защитники: Бенджамин Хенрикс («Лейпциг»), Йоша Фагноман («Гамбург»), Амос Пайпер («Арминия»), Феликс Удуокхай «(Аугсбург»), Джордан Торунарига («Герта»), Давид Раум («Хоффенхайм»).

Полузащитники: Максимилиан Арнольд («Вольфсбург»), Арне Майер («Герта»), Антон Стак («Гройтер-Фюр»), Никлас Дорщ («Гент», Бельгия), Марко Рихтер («Аугсбург»), Исмаэль Якобс («Кельн»), Эдуард Левен («Бохум»).

Нападающие: Макс Крузе («Унион»), Седрик Тойхерт («Унион»), Надием Амири («Байер»).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.