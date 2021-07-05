Две трети российских олимпийцев пройдут вакцинацию от коронавируса

Уже более 50 процентов членов команды, которая представит Россию на Олимпийских играх в Токио, получили прививку от коронавируса, подчеркнул глава ОКР Станислав Поздняков на пресс-конференции в рамках проекта «Медиацентр Команды ОКР», посвященного подготовке к турниру женской гандбольной сборной.

«Очень рад, что федерация гандбола прислушалась к нашим рекомендациям, и одной из первых провела полную вакцинацию всей команды. На данный момент более 50 процентов спортсменов в олимпийской команде привиты, точное число сейчас не могу назвать, потому что еще не все получили вторую дозу вакцины. Но мы планируем, что к началу Игр около 60 процентов наших атлетов будут вакцинированы», — отметил Поздняков.

Напомним, что Олимпиада в Японии пройдет с 24 июля по 8 августа, в состав российской команды войдут 335 спортсменов.