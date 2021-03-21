Япония просит другие страны ограничить размер делегаций на Олимпиаде в Токио

Япония просит иностранные правительства ввести ограничения на размер делегаций, сопровождающих глав государств и других представителей руководства, которые приедут на Олимпиаду в Токио, сообщает NHK.

По информации источника, Япония просит каждое государство ограничить состав делегации максимум 12 членами для главы государства и пятью для министра кабинета. Ожидается, что главы государств и правительств отправятся в Японию для участия в церемониях открытия и закрытия Игр в Токио. В их число входит президент Франции Эммануэль Макрон, который будет принимать в 2024 году летнюю Олимпиаду в Париже.

20 марта было принято решение не допускать на Игры в Токио зрителей из-за границы.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии Олимпиада перенесена на следующий год и теперь пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.