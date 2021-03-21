Стало известно, какие убытки понесет Япония из-за решения проводить Олимпиаду без зрителей из-за рубежа

Япония недополучит около 150 миллиардов йен (1,37 миллиарда долларов) из-за решения проводить Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без болельщиков из-за рубежа, сообщает NHK со ссылкой на данные экономистов исследовательского института Nomura.

Данные основаны на анализе внутреннего рынка и уровня потребления со стороны иностранных туристов до пандемии коронавируса. Больше всего пострадают гостиничный и ресторанный бизнес. Дополнительные потери могут возникнуть в случае, если организаторы Игр решат ограничить количество японских зрителей на трибунах во время соревнований.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии Олимпиада перенесена на следующий год и теперь пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.