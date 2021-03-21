Тренер российских гандболисток: «Наши вторые номера не показали желания бороться»

Главный тренер женской сборной России по Алексей Алексеев критически высказался об игре некоторых наших гандболисток в отборочном матче Олимпиады против сборной Казахстана (33:26).

Россиянки победили менее именитого соперника и гарантировали путевку на Олимпиаду, но качество игры некоторых из наших девушек не удовлетворило тренера.

— Меня больше удивила наша сборная, нежели команда соперника, — приводит слова Алексеева пресс-служба Федерации гандбола России. — Как бы мы ни настраивали, что вы профессионалы, что вы должны выходить с полной самоотдачей, все равно в подсознании сидит: «Мы сильнее, путевка практически наша». Это приводит к тому, что во время игры настроиться очень сложно. Начинаются качели, когда все, что не должно залетать, залетает. Шестнадцать пропущенных мячей в первом тайме — это катастрофически много. Непонятно, для чего приехали вторые номера. Кроме Ольги Фоминой никому не могу плюс поставить после первого тайма. Но лидеры во втором тайме вышли не из-за счета — мы изначально планировали, что для сохранения игрового тонуса выпустим всех, кроме Вяхиревой и Манагаровой.

Игра оставила неприятное впечатление. Конечно, на всех турнирах бывают плохие матчи. Но плохо, что мы устроили себе такой матч даже на столь скоротечном отборе. Очень расстроило, что вторые номера, которые получили свой шанс и должны были очень стараться, не смогли себя проявить. Они не показали желания бороться, и это неправильное отношение к делу. Так играть нельзя, и стоит помнить, что место в команде никому не гарантировано. Что ж, теперь у команды есть отличный шанс исправиться в матче с хозяевами турнира.

— Я счастлива выходить на площадку и делать свою работу. Старалась получать удовольствие от игры, — отметила Ольга Фомина. — В первом тайме в защите не могли справиться с бросками задней линии. Это немного выбило из колеи, ожидали более легкой игры. Не смогли убежать в отрыв, что является нашим козырем. Во втором тайме постарались исправиться, сыграть на контратаках. Сделаем правильные выводы и завтра покажем более качественную игру.

— Интересная игра. Нужно сделать правильные выводы, потому что нам нельзя терять концентрацию и в таких матчах тоже. Я очень рада, что мы добились путевки на Олимпиаду, — прокомментировала матч Анна Сень.