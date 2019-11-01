Власти Токио согласились с переносом марафона на Олимпиаде в Саппоро

Власти Токио подтвердили, что марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпийских играх 2020 года будут проведены в Саппоро. На этом переносе настаивал МОК, поскольку там опасались, что в Токио в это время будет слишком жарко, что опасно для здоровья спортсменов и зрителей. Власти столицы Японии категорически отказывались от переноса, поэтому на переговоры с ними отправился глава координационной комиссии МОК Джон Коутс, которому удалось убедить администрацию Токио пойти навстречу.

— Мы не можем согласиться с окончательным решением, но МОК уполномочен его принимать, — цитирует The Guardian мэра Токио Юрико Коикэ. — Главное — обеспечить успешные Олимпийские игры в следующем году. Мы должны двигаться дальше. Я не одобряю этого, но такого решения не избежать. Это болезненное решение, а не соглашение.