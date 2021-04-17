Глава МОК Томас Бах планирует посетить Японию в мае

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах может посетить Японию в середине мая, сообщает агентство Kyodo.

По информации СМИ, Бах 17 мая посетит мероприятие в Хиросиме. А 18 апреля встретится с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

Ожидается, что стороны подтвердят свою приверженность проведению Олимпийских игр в полной безопасности в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Это будет первый визит Баха в Японию с ноября прошлого года.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии турнир был перенесен на год. Соревнования запланированы с 23 июля по 8 августа 2021 года.