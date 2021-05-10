Больше половины японцев выступают за отмену Олимпиады в Токио

Больше половины японцев выступают за отмену летней Олимпиады в Токио, сообщает японское издание Yomiuri Shimbun.

Издание провело общенациональный опрос, который показал, что 59% опрошенных против проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Еще 23% считают, что соревнования должны пройти без зрителей. Мнения о том, что количество зрителей на трибунах должно быть ограничено, придерживается 16% опрошенных. Остальные воздержались от ответа.

Ранее, 20 марта правительство Японии официально уведомило Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет о своем решении не допускать иностранных болельщиков на соревнования в связи с ситуацией с коронавирусом.

Игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии были перенесены на 2021 год. Олимпиада состоится с 8 по 23 августа.