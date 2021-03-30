Вендел выразил надежду выступить на Олимпиаде-2020

Полузащитник «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии Вендел 29 марта в интервью Globo рассказал о желании выступить на Олимпиаде-2020.

«Я пытаюсь не строить иллюзий, но совершенно не думать об этом невозможно. Мне очень хочется выступить на Олимпиаде, и я понимаю, что попаду в сборную Бразилии на Игры в Токио только если на отлично выполню свою работу в клубе. Одно не бывает без другого», — заявил Вендел.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 23-летний бразилец провел 10 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал две результативные передачи.

Участниками футбольного турнира в Токио стали: Япония, Франция, Германия, Румыния, Испания, Новая Зеландия, Египет, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Гондурас и Мексика.

Жеребьевка мужского и женского футбольных турниров состоится в штаб-квартире ФИФА 21 апреля.