В Японии снова выступили с призывом отменить Олимпиаду из-за коронавируса

Лидер ведущей оппозиционной партии Японии Юкио Эдано призвал к отмене Олимпиады в Токио или ее отсрочку. По его словам, Японии в связи с коронавирусом имеет полное право закрыть границы для спортсменов и членов делегаций.

«Я могу понять желание провести Игры ради спортсменов. Но Олимпиаду необходимо либо опять отложить на один год, либо и вовсе отменить», — цитирует Эдано агентство Reuters.

Политик добавил, что Олимпиада спровоцирует новую волну коронавирусной инфекции, что слишком рискованно.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.