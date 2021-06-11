Олимпиада
Токио-2020
Новости
Календарь Медальный зачет
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

В Японии снова выступили с призывом отменить Олимпиаду из-за коронавируса

09:16

Лидер ведущей оппозиционной партии Японии Юкио Эдано призвал к отмене Олимпиады в Токио или ее отсрочку. По его словам, Японии в связи с коронавирусом имеет полное право закрыть границы для спортсменов и членов делегаций.

«Я могу понять желание провести Игры ради спортсменов. Но Олимпиаду необходимо либо опять отложить на один год, либо и вовсе отменить», — цитирует Эдано агентство Reuters.

Политик добавил, что Олимпиада спровоцирует новую волну коронавирусной инфекции, что слишком рискованно.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Читайте также

Шилдс нокаутировала Элкин в дебютном бою в ММА
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
Один из самых умных молодых игроков России вернулся из Канады. Он будет выступать за «Спартак»
Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд