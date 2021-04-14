В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до Олимпиады

В мэрии Токио (Япония) состоялась церемония запуска обратного отсчета 100 дней, оставшихся до начала Олимпийских игр.

«До Олимпиады осталось 100 дней. Я благодарна всем за то, что мы смогли подобраться к этому рубежу. Мы смогли сделать это в том числе благодаря мерам против коронавируса и усилиям врачей. Мы намерены приложить все усилия, чтобы провести прекрасную Олимпиаду», — заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

В здании мэрии установили фигуры талисманов Олимпиады и Паралимпиады высотой 2,6 метра. Имя первого талисмана — Мирайтова, оно состоит из двух японских слов, «мирай» (будущее) и «това» (вечность). Второй талисман получил имя Сомэйти — производное от сорта сакуры Сомэйесино из префектуры Нара и английской фразы «so mighty» (такой сильный — прим. «СЭ»). Одновременно с мероприятием в мэрии на вершине горы Такао в пригороде Токио установили символ Олимпиады, пять колец.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.