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Матыцин заявил, что вакцинация не должна сказаться на подготовке к Олимпиаде в Токио

20:33
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что вакцинация российских спортсменов не должна сказаться на их подготовке к Олимпиаде в Токио.

«Процесс проходит в соответствии с утвержденной программой и планом федерациями и с тесным взаимодействием с ФМБА, — цитирует Матыцина ТАСС 13 апреля. — Главный критерий — безопасность и минимизация рисков заболевания. Здоровье было, есть и остается главным приоритетом. Надеюсь, что с учетом тренировочных и соревновательных нагрузок, которые сейчас переносят наши сборные, успешно будет проведена вакцинация и к Олимпиаде мы будем здоровыми и в максимальной форме для того, чтобы показать хорошие результаты».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11139097

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