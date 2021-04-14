В городе на западе Японии запретили проводить эстафету олимпийского огня на улице

Губернатор западной японской префектуры Эхиме, Токихиро Накамура объявил о запрете проведения эстафеты олимпийского огня на улицах города Мацуяма.

Политик объявил об этом во время пресс-конференции, сообщает Nippon. По его словам, ситуация с коронавирусом в регионе не улучшается, поэтому принято решение провести мероприятие за закрытыми дверями.

Эстафета олимпийского огня в Японии стартовала 25 марта в префектуре Фукусима. 7 апреля была отменена часть эстафеты олимпийского огня в Осаке.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.