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В городе на западе Японии запретили проводить эстафету олимпийского огня на улице

10:44
Эстафета олимпийского огня в Японии. Фото Reuters
Эстафета олимпийского огня в Японии. Фото Reuters

Губернатор западной японской префектуры Эхиме, Токихиро Накамура объявил о запрете проведения эстафеты олимпийского огня на улицах города Мацуяма.

Политик объявил об этом во время пресс-конференции, сообщает Nippon. По его словам, ситуация с коронавирусом в регионе не улучшается, поэтому принято решение провести мероприятие за закрытыми дверями.

Эстафета олимпийского огня в Японии стартовала 25 марта в префектуре Фукусима. 7 апреля была отменена часть эстафеты олимпийского огня в Осаке.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.nippon.com/en/news/yjj2021041200810/olympic-torch-relay-in-matsuyama-to-be-canceled.html

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