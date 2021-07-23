В Токио началась церемония открытия Олимпийских игр-2020
14:01
В Токио началась церемония открытия XXXII летней Олимпиады.
Мероприятие стартовало в 14.00 по московскому времени на Национальном стадионе в столице Японии.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были пройти летом 2020 года, но соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.
Открытие Олимпиады в Токио: прямая онлайн трансляция
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