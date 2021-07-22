В первый день теннисного олимпийского турнира Медведев сыграет с Бубликом
15:56
Стало известно расписание первого игрового дня Олимпиады-2020 в Токио. Матчи начнутся 24 июня в 05.00 по московскому времени.
На Центральном корте пройдут следующие встречи:
Сайсай Чжэн — Наоми Осака (2)
Александр Бублик — Даниил Медведев (2)
Зарина Дияс — Барбора Крейчикова (8)
Новак Джокович (1) — Уго Делльен
Аслан Карацев (11) третьим запуском на корте № 2 сыграет с Томми Полом.
Анастасия Павлюченкова (13) первым запуском на корте № 3 встретится с Сарой Эррани.
Также пройдут два матча с участием российских пар. Карен Хачанов и Андрей Рублев (6) поборются с Радживом Рамом и Фрэнсисом Тиафу третьим запуском на Корте №10. Вероника Кудерметова и Елена Веснина сыграют с Анной-Леной Фридсам и Лаурой Зигемунд четвертым запуском на корте № 11.
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