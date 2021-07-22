Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет по плану

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио принял окончательное решение по поводу проведения церемонии открытия Олимпиады в Токио, информирует агентство Kyodo. Как отмечается, она пройдет по плану — 23 июля.

Церемония открытия была под угрозой срыва после отстранения от должности режиссера мероприятия Кэнтаро Кобаяси. Последний оказался в центре скандала за антисемитские высказывания 23-летней давности.

После добровольной отставки Кобаяси глава организационного комитета Игр Сэйко Хасимото заявила, что формат церемонии открытия может быть пересмотрен. При этом японские СМИ сообщали, что МОК ведет разговоры об отмене церемонии открытия.

После тщательного анализа церемонии было установлено, что ни одна из ее частей не была срежиссирована лично Кобаяси, поэтому ее можно провести и без него.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится завтра, 23 июля. Начало — в 14.00 (мск). 21 июля сообщалось, что открытие Игр посетят главы 15 государств и международных организаций.