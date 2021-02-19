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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

В ОКР ждут решения МОК по использованию «Катюши» вместо гимна России

17:55
Станислав Поздняков. Фото ОКР.
Станислав Поздняков. Фото ОКР.
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Вопрос о том, какая композиция будет исполняться на Олимпиадах в честь победы российских спортсменов вместо гимна страны, остается открытым, сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Музыкальное сопровождение для использования на Играх еще должен утвердить МОК, — цитирует Позднякова сайт ОКР. —  Мы направили предложенную Комиссией спортсменов ОКР композицию «Катюша», ждем решения. Важно, что после утверждения композиции ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира».

Из-за санкций ВАДА россияне не могут выступать под своим флагом и использовать гимн России на Олимпиадах и чемпионатах мира. Эти санкции действительны для летних Игр в Токио и зимней Олимпиады в Пекине.

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