В ОКР ждут решения МОК по использованию «Катюши» вместо гимна России

Вопрос о том, какая композиция будет исполняться на Олимпиадах в честь победы российских спортсменов вместо гимна страны, остается открытым, сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Музыкальное сопровождение для использования на Играх еще должен утвердить МОК, — цитирует Позднякова сайт ОКР. — Мы направили предложенную Комиссией спортсменов ОКР композицию «Катюша», ждем решения. Важно, что после утверждения композиции ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира».

Из-за санкций ВАДА россияне не могут выступать под своим флагом и использовать гимн России на Олимпиадах и чемпионатах мира. Эти санкции действительны для летних Игр в Токио и зимней Олимпиады в Пекине.