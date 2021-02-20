Зеппельт назвал абсурдом допуск россиян на Олимпиаду

Известный немецкий журналист, автор расследований о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт возмутился решением МОК допустить Россию к участию в Олимпиаде-2021 в Токио. 19 февраля стало известно, что россияне выступят под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee) и флагом с эмблемой организации.

«Абсурд: МОК продолжает подрыв слабого решения CAS. Российские чиновники и политики смеются над ними. Это послание: можно жульничать по максиуму, и тебе почти ничего не будет», — написал Зеппельт в Twitter.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне из-за нарушений антидопинговых правил запретил России выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под своим флагом и гимном. Срок отстранения продлится два года.