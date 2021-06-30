Олимпиада
Токио-2020
Новости
Календарь Медальный зачет Академическая гребля Бадминтон
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Украинский прыгун Богдан Бондаренко не поедет в Токио-2020

07:45
Богдан Бондаренко. Фото Instagram
Богдан Бондаренко. Фото Instagram
Теги:

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио Богдан Бондаренко пропустит Игры Токио. Известный украинский прыгун в высоту не смог выполнить квалификационный норматив в 2,33 метра, сообщает Xsport.ua.

31-летний спортсмен вернулся в сектор после травмы на чемпионате Украины. До этого Бондаренко не состязался полтора года. Но легкоатлету покорилась лишь планка на высоте 2,26 метра. Она стала для Богдана лучшим результатом сезона, несмотря на то что после этого турнира у него были еще два старта с возможностью отобраться на Игры-2020.

Единственным украинцем в прыжках в высоту у мужчин станет Андрей Проценко.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора

Читайте также

«Украинцы заслуживают звания ЗМС, а России надо отойти от госфинансирования клубов». Украинский журналист — о выходе в четвертьфинал Евро
Ученые рассказали о необычном способе уберечь мозг от старения
«Роскосмос» рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11»
Женщинами каких знаков зодиака мужчины не могут управлять
vs
1
Офсайд