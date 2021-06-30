Украинский прыгун Богдан Бондаренко не поедет в Токио-2020

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио Богдан Бондаренко пропустит Игры Токио. Известный украинский прыгун в высоту не смог выполнить квалификационный норматив в 2,33 метра, сообщает Xsport.ua.

31-летний спортсмен вернулся в сектор после травмы на чемпионате Украины. До этого Бондаренко не состязался полтора года. Но легкоатлету покорилась лишь планка на высоте 2,26 метра. Она стала для Богдана лучшим результатом сезона, несмотря на то что после этого турнира у него были еще два старта с возможностью отобраться на Игры-2020.

Единственным украинцем в прыжках в высоту у мужчин станет Андрей Проценко.