27 очков Османа принесли Турции победу над Уругваем в матче квалификации Олимпиады-2020

Сборная Турции в первом матче квалификации Олимпиады-2020 обыграла Уругвай со счетом 95:86.

Самым результативным на паркете стал турецкий форвард «Кливленда» Джеди Осман, набравший 27 очков.

В группе B4 выступают Турция, Чехия и Уругвай. Лучшие две команды группы выйдут в полуфинал квалификации, где встретятся с двумя лучшими командами из группы A4 (Канада, Греция, Китай). Победитель финала попадет на Олимпиаду-2020.

Летняя Олимпиала пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.

ОИ. Отборочный турнир

Канада. Группа B

Уругвай — Турция — 86:95 (22:27, 15:16, 26:18, 23:34)

30 июня