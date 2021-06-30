27 очков Османа принесли Турции победу над Уругваем в матче квалификации Олимпиады-2020
07:36
Сборная Турции в первом матче квалификации Олимпиады-2020 обыграла Уругвай со счетом 95:86.
Самым результативным на паркете стал турецкий форвард «Кливленда» Джеди Осман, набравший 27 очков.
В группе B4 выступают Турция, Чехия и Уругвай. Лучшие две команды группы выйдут в полуфинал квалификации, где встретятся с двумя лучшими командами из группы A4 (Канада, Греция, Китай). Победитель финала попадет на Олимпиаду-2020.
Летняя Олимпиала пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.
ОИ. Отборочный турнир
Канада. Группа B
Уругвай — Турция — 86:95 (22:27, 15:16, 26:18, 23:34)
30 июня
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