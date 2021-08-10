Украинская писательница раскритиковала спортсменов за интервью на русском

Писательница Лариса Ницой набросилась с ругательствами на украинских спортсменов, которые «посмели» на Олимпиаде в Токио общаться с журналистами по-русски.

«Сколько сделано замечаний! Сколько говорено переговорено! Сколько уже сказано слов! Сколько объяснено! Если едешь представлять Украину, то представляй ее, курица, на украинском языке! На украинском! А если едешь представлять себя — то фиг бы ты поехало, потому что на те соревнования едут не от себя, а от страны! Они что, не слышали, что нашу страну, их туда пославшую, надо представлять на языке страны? Не слышали наставления, чтобы разговаривали на украинском? Но это такая их психологическая война с нами. Это так эти курицы нас ломают. Оно слышало, что надо говорить на украинском, но стоит и щебечет по-своему.

Получается, кто подрывает язык — подрывает национальную безопасность. А теперь самостоятельно ответьте на мой вопрос, как называются люди, которые наносят ущерб национальной безопасности страны?.. Где языковой омбудсмен? Почему он не штрафует этих спортсменов? Почему не штрафует тренеров? Почему не штрафует федерацию спорта? Ему законом предписано штрафовать. Это его должностная обязанность — штрафовать. Наконец, ему зарплату платят, чтобы он штрафовал! Где он? Что там делал министр молодежи и спорта? Он поехал во главе олимпийской делегации. Почему не обеспечил соблюдения государственной языковой политики? Почему допустил этот позор?» - написала Ницой в Facebook.