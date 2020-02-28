The New York Times: окончательное решение по делу РУСАДА может быть вынесено уже после Олимпиады в Токио

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) проведет слушания по делу ВАДА и РУСАДА не раньше конца апреля. Однако окончательное решение может быть вынесено уже после завершения Олимпиады в Токио, утверждает The New York Times.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января ВАДА отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS.

В CAS поступают письма от различных организаций, которые заинтересованы в исходе слушаний, например, от Международной федерации хоккея, Европейских олимпийских комитетов, Глобальной ассоциации международных спортивных федераций. В материале говорится, что за последние несколько недель отправители прислали столько обращений в суд с вопросами по процедуре процесса, просьбами разъяснить что-либо и так далее, что, по словам людей, знакомых с перепиской, она настолько замедлила ход арбитражного процесса, что решение, возможно, будет принято после начала Олимпиады в Токио.

Для слушаний предварительно выбраны пять дней в период с 26 апреля по 8 мая, однако эти даты могут быть изменены.