Тарпищев прокомментировал замену гимна России «Катюшей» на международные соревнования

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал новость о том, что «Катюша» заменит гимн РФ на международных соревнованиях в ближайшие два года.

«Мы все равно должны как-то себя представлять, если нам уж гимн не разрешают, — сказал Тарпищев «СЭ». — Думаю, что психологически «Катюша» выбрана, потому что она, наверно, самая известная из военных песен, которые очень популярны в народе. Она подразумевается как некий гимн победе. Если бы был открытый тендер, может быть, что-нибудь другое предложили, но раз есть решение, обсуждать нечего. «Катюша» достойно представит Россию. Одобряю ли я? Ровно отношусь. Главное, чтобы это позиционировалось с народом».

(Екатерина Звенигородская)