Станислав Поздняков: «Высока вероятность, что МОК утвердит мелодию Чайковского в качестве замены гимна»

Руководитель ОКР Станислав Поздняков заверил, что у российских олимпийцев не возникнет проблем с использованием формы для Игр в Токио, представленной 14 апреля, а также рассказал о ситуации с заменой гимна.

— Хотел бы пояснить, что во время презентации была показана коллекция, включающая как форму спортсменов, которые будут участвовать в Играх в Токио, так и одежду для болельщиков, поддерживающих их здесь, — подчеркнул Поздняков. — Поэтому мы выполняем решение CAS в том, что касается надписей «Россия». А цвета флага и эмблема ОКР, конечно, будут присутствовать на экипировке и будут хорошо видны. Высока вероятность того, что 21 апреля МОК утвердит мелодию Первого концерта Чайковского для использования в качестве гимна, но пока не будем забегать вперед.

— Можете прояснить ситуацию с оберегом, который должен присутствовать на форме олимпийцев?

— Не очень понимаю, откуда пошла информация про оберег. Насколько я знаю, речь о символической надписи, в которой дизайнеры формы желают удачи и хорошего выступления нашим спортсменам. Это обычная история для производителей.

Напомним, что согласно декабрьскому решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены в течение двух лет не могут использовать на Олимпийских играх и взрослых чемпионатах мира государственные символы, в том числе гимн, флаг и название «сборная России». В Токио они выступят как «Команда ОКР». (Антон Бабошин)