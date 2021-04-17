Светлана Журова: «Раньше у нас было подражание Голливуду, а теперь мы придумали свой вариант»

Олимпийская чемпионка Светлана Журова после открытия своей медали на Аллее славы в Сочи оценила оригинальность идеи и отметила, что наследие Олимпиады-2014 продолжает работать.

— Я уже была мэром олимпийской деревни в Сочи, и рада, что мне предоставилась такая возможность, — напомнила Журова. — Мы тогда провели здесь очень много времени, работали, начиная с 2006 года. Мне всегда нравилось приезжать в Сочи, и летом, и зимой. Поэтому здорово, что теперь здесь есть и моя медаль. Раньше, когда были звезды на мостовой, это было все-таки подражание Голливуду. То есть копия. А теперь мы придумали свои вариант. По нему и ходить ногами не надо, и фотографироваться удобнее.

— Уже попробовали отсканировать QR-код рядом с вашей медалью?

— Да, было любопытно. Все сработало, появилась информация обо мне, точная, конкретная. И люди, если вдруг кого-то из прославленных спортсменов забыли, могут моментально все вспомнить или узнать что-то новое.

— Наследие Игр в Сочи работает?

— Конечно, это признают все мировые эксперты. Помню, через пару лет после Олимпиады был большой форум. Приехали иностранцы и говорили, что они немного шокированы, ведь пишут, что тут на крышах олимпийских арен уже едва ли не деревья растут, все запущено. Людей нет, кругом грязь. Но ведь это же неправда. Мы, когда писали заявочную книгу, в ней целая глава была посвящена наследию, и рада, что оно осталось. Олимпийские игры — не только проведение самих соревнований. Мы видим, что здесь много детей, они тут тренируются. Люди приезжают покататься на лыжах, Олимпийский парк просто феноменальный. Это вклад в здоровье нации, здоровье наших детей.

(Антон Бабошин)