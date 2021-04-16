Станислав Поздняков: «Рассчитываем, что в Токио выступят 300-350 россиян»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков оценил перспективы российских спортсменов на предстоящих летних Играх в Токио и рассказал, как обстоят дела с их вакцинацией от коронавируса.

— Мы активно призываем наших спортсменов, претендентов на поездку в Токио, пройти вакцинацию, — отметил Поздняков. — Чтобы обезопасить себя в месте проведения соревнований и избежать случайностей, которые не позволили бы спортсменам выступить на Играх. Что касается заезда атлетов, то есть четкая схема — они прибывают в Токио за пять дней до начала соревнований и должны покинуть олимпийскую деревню через два дня после их окончания. Задача непростая для всех — спортсменов, федераций, ОКР. Нужно построить правильную логистику, поэтому мы активно работаем как с нашими федерациями, так и с оргкомитетом Игр.

— Год назад прогнозировалось, что у нас будет 40-50 призеров Игр. Сейчас эти прогнозы сохранены?

— Многие соревнования в течение пандемийного года были отменены, поэтому дать четкую картинку в отсутствие международных стартов довольно проблематично. Мы продолжаем пользоваться прежними данными. Квалификационные соревнования еще идут. В общей сложности мы ожидаем, что в Токио выступят 300-350 российских спортсменов, а общее число членов делегации составит около 600-650 человек.

(Антон Бабошин)