Станислав Поздняков: «ОКР смог за короткий период перегруппировать финансовые ресурсы»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков во время онлайн пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» рассказал об отношении ОКР к переносу Олимпийских игр в Токио и шагах, которые будут предприняты в ближайший год.

— Принимая решение о переносе Игр, МОК открыл в нашем новом уравнении лишь одну неизвестную — это сроки проведения Олимпийских игр, — заявил Поздняков. — Несмотря на единичную, подчеркну, критику со стороны отдельных спортсменов, все отдавали себе отчет, что остановить такую махину, как проведение Олимпиады — это большое событие. Решение такого масштаба имеет не только экономическую, но и политическую сторону. Нужно напомнить, что 57 процентов олимпийских квот уже было разыграно, и теперь для всех международных федераций нужно время и место в календаре для проведения своих соревнований. А национальным федерациям нужно время, чтобы организовать все стадии подготовки спортсменов. Мы в Олимпийском комитете России смогли в короткий период перегруппировать финансовые ресурсы, с тем чтобы выделить федерациям 267 миллионов рублей для поддержки подготовки наших спортсменов в Токио. Время очень непростое, не скучное. Поверьте, несмотря на удаленку, в олимпийском движении времени, чтобы грустить и скучать, точно нет. (Наталья Марьянчик)