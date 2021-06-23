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«Ливерпуль» не отпустит Салаха на Олимпиаду в Токио

22:16
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«Ливерпуль» не пустит нападающего Мохамеда Салаха на предстоящие Олимпийские игры в Токио со сборной Египта, сообщает This Is Anfield.

По информации источника, руководство «Ливерпуля» решило заблокировать поездку Салаха и защитника Ибраима Конате. Английский клуб имеет на это полное право, поскольку турнир официально не признан ФИФА.

Футбольные федерации Египта и Франции уже обращались к мерсисайдцам с просьбой позволить игрокам отправиться в сборные, но получили отказ, так как «Ливерпуль» намерен пройти предсезонную подготовку в полном составе, несмотря на предстоящую Олимпиаду.

Олимпийский футбольный турнир состоится в период с 21 июля по 7 августа, новый сезон АПЛ начинается 14 августа.

Дополнительная информация:

https://www.thisisanfield.com/2021/06/mohamed-salah-not-going-to-olympics-double-boost-for-liverpool/

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