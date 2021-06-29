Стал известен состав сборной Испании по футболу на Олимпийские игры

Стала известна заявка сборной Испании для участия в Олипийских играх в Токио, сообщает Marca.

Вратари: Альваро Фернандес («Уэска»), Унаи Симон («Атлетик»), Алехандро Домингес («Лас-Пальмас»).

Защитники: Оскар Мингеса, Эрик Гарсия (оба — «Барселона»), Хесус Вальехо («Гранада»), Пау Торрес («Вильярреал»), Оскар Хиль («Эспаньол»), Хуан Миранда («Бетис»).

Полузащитники: Марк Кукурелья («Хетафе»), Хон Монкайола («Осасуна»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Дани Себальос («Реал»), Карлос Солер («Валенсия»), Педри («Барселона»).

Нападающие: Брайан Хиль («Севилья»), Марко Асенсио («Реал»), Дани Ольмо («Лейпциг», Германия), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Рафа Мир («Вулверхэмптон», Англия), Хави Пуадо («Эспаньол»).

? OFICIAL | ???ESTA ES NUESTRA SELECCI?N OL?MPICA!!!



? 22 jugadores conforman la lista de Luis de la Fuente para disputar los Juegos Ol?mpicos de #Tokyo2020.



? ??Lleg? la hora de so?ar en grande!!#SomosEspa?a pic.twitter.com/hFKgHC8jRe — Selecci?n Espa?ola de F?tbol (@SeFutbol) June 29, 2021

Отметим, что Унаи Симон, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Педри, Дани Ольмо и Микель Ойарсабаль сейчас участвуют в чемпионате Европы в составе основной сборной Испании.

В итоговую заявку на Олимпиаду не попали экс-защитник «Реала» Серхио Рамос, а также Жерар Пике, Серджи Бускетс, Жорди Альба и Серхи Роберто (все — «Барселона»), которые числись в предварительном списке.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.