Стал известен состав сборной Испании по футболу на Олимпийские игры
Стала известна заявка сборной Испании для участия в Олипийских играх в Токио, сообщает Marca.
Вратари: Альваро Фернандес («Уэска»), Унаи Симон («Атлетик»), Алехандро Домингес («Лас-Пальмас»).
Защитники: Оскар Мингеса, Эрик Гарсия (оба — «Барселона»), Хесус Вальехо («Гранада»), Пау Торрес («Вильярреал»), Оскар Хиль («Эспаньол»), Хуан Миранда («Бетис»).
Полузащитники: Марк Кукурелья («Хетафе»), Хон Монкайола («Осасуна»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Дани Себальос («Реал»), Карлос Солер («Валенсия»), Педри («Барселона»).
Нападающие: Брайан Хиль («Севилья»), Марко Асенсио («Реал»), Дани Ольмо («Лейпциг», Германия), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Рафа Мир («Вулверхэмптон», Англия), Хави Пуадо («Эспаньол»).
Отметим, что Унаи Симон, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Педри, Дани Ольмо и Микель Ойарсабаль сейчас участвуют в чемпионате Европы в составе основной сборной Испании.
В итоговую заявку на Олимпиаду не попали экс-защитник «Реала» Серхио Рамос, а также Жерар Пике, Серджи Бускетс, Жорди Альба и Серхи Роберто (все — «Барселона»), которые числись в предварительном списке.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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