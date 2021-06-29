Исинбаева рассказала, как ассоциация студенческих спортивных клубов поддержит олимпийцев

Председатель АССК России Елена Исинбаева сообщила, что ассоциация проведет акцию в поддержку сборной России на Олимпийских играх в Токио.

«Олимпиада будет не похожа на прошлые, так как у зрителей не будет возможности поддержать спортсменов на трибунах, также есть ограничения с флагом и гимном. В этой связи наша молодежная организация не осталась в стороне. Мы попросили Министерство спорта России узнать 10 любимых песен наших спортсменов, которые споем. Мы приглашаем всех поучаствовать в проекте, чтобы каждый выложил у себя в социальных сетях, чтобы спортсмены видели поддержку», — рассказал Исинбаева на пресс-конференции.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа в Токио.