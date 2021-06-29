Вавринка пропустит Олимпиаду в Токио из-за травмы
13:58
Швейцарский теннисист Станислас Вавринка пропустит Олимпиаду в Токио.
«Станислас очень разочарован из-за того, что не сможет выступить на Играх и представлять свою страну, но он уже ведет работу над восстановлением и хочет вернуться на корт как можно скорее», — приводит Reuters текст заявления команды Вавринки.
36-летний спортсмен перенес операцию на левой ноге и не выступал с марта. Вавринка не успевает восстановиться к началу Игр.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/injured-halep-pulls-out-tokyo-games-after-wimbledon-withdrawal-2021-06-29/
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