Вавринка пропустит Олимпиаду в Токио из-за травмы

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка пропустит Олимпиаду в Токио.

«Станислас очень разочарован из-за того, что не сможет выступить на Играх и представлять свою страну, но он уже ведет работу над восстановлением и хочет вернуться на корт как можно скорее», — приводит Reuters текст заявления команды Вавринки.

36-летний спортсмен перенес операцию на левой ноге и не выступал с марта. Вавринка не успевает восстановиться к началу Игр.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.