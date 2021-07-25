Спортсменам Олимпиады разрешили снимать маски на подиуме
13:20
Участникам Олимпиады разрешено снимать маски на подиуме на 30 секунд для возможности сфотографироваться.
По правилам соревнований, спортсмены обязаны носить маски на всех объектах Олимпийских игр в Токио, включая церемонию награждения. Данные меры установлены из-за пандемии коронавируса.
«Это неприятно, но необходимо», — сказал официальный представитель МОК Марк Адамс.
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/masks-medal-ceremonies-a-must-have-ioc-spokesman-2021-07-25/
Читайте также
«Пишут — чтоб твоя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное». Теннисист Рублев — о поражении на Олимпиаде
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю