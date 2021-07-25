Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Спортсменам Олимпиады разрешили снимать маски на подиуме

13:20
Спортсменам Олимпиады разрешили снимать маски на подиуме. Фото AFP
Спортсменам Олимпиады разрешили снимать маски на подиуме. Фото AFP
Теги:

Участникам Олимпиады разрешено снимать маски на подиуме на 30 секунд для возможности сфотографироваться.

По правилам соревнований, спортсмены обязаны носить маски на всех объектах Олимпийских игр в Токио, включая церемонию награждения. Данные меры установлены из-за пандемии коронавируса.

«Это неприятно, но необходимо», — сказал официальный представитель МОК Марк Адамс.

Дополнительная информация:

https://www.reuters.com/lifestyle/sports/masks-medal-ceremonies-a-must-have-ioc-spokesman-2021-07-25/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Россиянки провалились в стартовом матче. Шокирующий разгром от итальянок
«Пишут — чтоб твоя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное». Теннисист Рублев — о поражении на Олимпиаде
Гимнастке Мельниковой пришлось изменить музыку в вольных упражнениях из-за авторских прав
«Спартак» и Соболев ведут переговоры о новом контракте
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд