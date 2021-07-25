В воскресенье, 25 июля, проходит второй день Олимпийских игр Токио.

Американцы выиграли свое первое золото: пловец Чейз Калиш выиграл на дистанции 400 метров, серебро на этой дистанции также взял американец — Джей Литерленд.

Пловец Ахмед Хафнауи принес сборной Туниса неожиданное золото в Токио: он победил на дистанции 400 метров вольным стилем. Бронзу команде США принес Киран Смит.

Россия выиграла первую золотую медаль на Играх: Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и установила новый олимпийский рекорд.

Японка Юи Охаси завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 на дистанции 400 метров комплексом.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр