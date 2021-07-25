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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпиада-2020: Китай и США в лидерах медального зачета, у России — серебро и бронза

05:55
Американец Чейз Калиш выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров. Фото Getty Images
Американец Чейз Калиш выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров. Фото Getty Images
В воскресенье, 25 июля, проходит второй день Олимпийских игр Токио.

Американцы выиграли свое первое золото: пловец Чейз Калиш выиграл на дистанции 400 метров, серебро на этой дистанции также взял американец — Джей Литерленд.

Пловец Ахмед Хафнауи принес сборной Туниса неожиданное золото в Токио: он победил на дистанции 400 метров вольным стилем. Бронзу команде США принес Киран Смит.

Россия выиграла первую золотую медаль на Играх: Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и установила новый олимпийский рекорд.

Японка Юи Охаси завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 на дистанции 400 метров комплексом.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр

Страна З С Б В
1
Китай
 3 0 1 4
2
США
 1 1 1 3
3
Япония
 1 1 0 2
4
Италия
 1 1 0 2
5
Тунис
 1 1 0 2
6
Корея
 1 0 3 4
7
Венгрия
 1 0 0 1
8
Иран
 1 0 0 1
9
Косово
 1 0 0 1
10
Таиланд
 1 0 0 1
11
Эквадор
 1 0 0 1
12
Россия
 0 1 1 2
13
Австралия
 0 1 1 2
14
Сербия
 0 1 1 2
15
Нидерланды
 0 1 0 1
16
Испания
 0 1 0 1
17
Бельгия
 0 1 0 1
18
Индия
 0 1 0 1
19
Румыния
 0 1 0 1
20
Тайвань
 0 1 0 1
21
Франция
 0 0 1 1
22
Израиль
 0 0 1 1
23
Индонезия
 0 0 1 1
24
Казахстан
 0 0 1 1
25
Мексика
 0 0 1 1
26
Монголия
 0 0 1 1
27
Словения
 0 0 1 1
28
Украина
 0 0 1 1
29
Швейцария
 0 0 1 1
30
Эстония
 0 0 1 1

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Сергей Ревенко все материалы автора

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