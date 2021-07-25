Поздняков уверен, что российские спортсмены могут завоевать более 20 золотых медалей на Олимпиаде в Токио
08:39
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что российские спортсмены могут завоевать более 20 золотых медалей на Олимпиаде в Токио.
«У нас есть прогноз аналитических агентств, который с нашим совпадает: мы ориентируемся на более 20 золотых медалей.
Жду ли еще золотых медалей 25 июля? Да, я надеюсь", — приводит слова Позднякова ТАСС.
25 июля россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
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