Поздняков уверен, что российские спортсмены могут завоевать более 20 золотых медалей на Олимпиаде в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что российские спортсмены могут завоевать более 20 золотых медалей на Олимпиаде в Токио.

«У нас есть прогноз аналитических агентств, который с нашим совпадает: мы ориентируемся на более 20 золотых медалей.

Жду ли еще золотых медалей 25 июля? Да, я надеюсь", — приводит слова Позднякова ТАСС.

25 июля россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.