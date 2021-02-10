Спортсменам на Олимпиаде в Токио раздадут 150 тысяч презервативов, но запретят общаться

Организаторы Олимпиады в Токио выдадут спортсменам 150 тысяч презервативов, однако потребуют минимизировать контакты с другими людьми, сообщает AFP.

Организаторы соревнования опубликовали 30-страничный документ, рассказывающий о правилах поведения во время пандемии. Олимпийцам запрещено встречаться в перерыве между соревнованиями, посещать магазины, рестораны и туристические места, здороваться за руку и обниматься. Спортсменов будут проверять на коронавирус каждые четыре часа и не дадут участвовать в соревнованиях, если результат теста будет положительным. За нарушение правил участников могут дисквалифицировать.

Также в документе сказано, что спортсменам выделят около 15 презервативов на человек, то есть около 150 тысяч на всех участников Олимпиады. Столько же организаторы олимпийских турниров выдают с 2012 года.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Предстоящие соревнования назвали «Токио-2020».